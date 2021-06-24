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Вакцинация от COVID-19 в Украине ускоряется. Данные за сутки

24 июня 2021 9:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, украинцы активно записываться в очередь на прививку – сегодня уже 731 252 желающих

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 79 921 человека. Это на 26 135 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 2 229 165 человек. Вакцинацию завершили уже 435 166 человек – они получили две дозы препарата.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 731 252 человека.

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В течение суток работали 634 мобильные бригады, 1197 пунктов прививок и 4 центра вакцинации.

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что в Украине количество новых случаев COVID-19 продолжает расти.

Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки вакцин отстрочат, поскольку это очень большой объем.

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Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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