Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев получили прививку

За прошедшие сутки вакцинировано 3968 человек

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 ​​3968 человек.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании вакцинировано 108 310 человек. При этом за текущие сутки сделано на 7660 прививок меньше, чем за прошедшие.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 305 281 украинец.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

Винницкая область – 40 прививок;

Волынская область – 100 прививок;

Днепропетровская область – 260 прививок;

Донецкая область – 140 прививок;

Житомирская область – 100 прививок;

Закарпатская область – 90 прививок;

Запорожская область – 60 прививок;

Ивано-Франковская область – 228 прививок;

Киевская область – 550 прививок;

Кировоградская область – 50 прививок;

Луганская область – 150 прививок;

Львовская область – 150 прививок;

г. Киев – 270 прививок;

Николаевская область – 120 прививок;

Одесская область – 30 прививок;

Полтавская область – 180 прививок;

Ровенская область – 160 прививок;

Сумская область – 130 прививок;

Тернопольская область – 120 прививок;

Харьковская область – 210 прививок;

Херсонская область – 250 прививок;

Хмельницкая область – 160 прививок;

Черновицкая область – 60 прививок;

Черниговская область – 110 прививок;

Черкасская область – 250 прививок.

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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Также мы писали, что власти намерены провести массовое тестирование на коронавирус. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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