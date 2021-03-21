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Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев получили прививку

21 марта, 09:28

Виталий Семченко Виталий Семченко

За прошедшие сутки вакцинировано 3968 человек

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 ​​3968 человек.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании вакцинировано 108 310 человек. При этом за текущие сутки сделано на 7660 прививок меньше, чем за прошедшие.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 305 281 украинец.

В тренде
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В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

  • Винницкая область – 40 прививок;
  • Волынская область – 100 прививок;
  • Днепропетровская область – 260 прививок;
  • Донецкая область – 140 прививок;
  • Житомирская область – 100 прививок;
  • Закарпатская область – 90 прививок;
  • Запорожская область – 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 228 прививок;
  • Киевская область – 550 прививок;
  • Кировоградская область – 50 прививок;
  • Луганская область – 150 прививок;
  • Львовская область – 150 прививок;
  • г. Киев – 270 прививок;
  • Николаевская область – 120 прививок;
  • Одесская область – 30 прививок;
  • Полтавская область – 180 прививок;
  • Ровенская область – 160 прививок;
  • Сумская область – 130 прививок;
  • Тернопольская область – 120 прививок;
  • Харьковская область – 210 прививок;
  • Херсонская область – 250 прививок;
  • Хмельницкая область – 160 прививок;
  • Черновицкая область – 60 прививок;
  • Черниговская область – 110 прививок;
  • Черкасская область – 250 прививок.
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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Также мы писали, что власти намерены провести массовое тестирование на коронавирус. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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