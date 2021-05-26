Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев получили прививку

Девушке вводят вакцину. Фото: пресс-служба "Агропродсервиса"

За прошедшие сутки, 25 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 16 387 человек. Это на 2331 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 084 582 человека. Вакцинацию завершили уже 97 391 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

В течение суток работали 282 мобильные бригады и 373 пункта прививок.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 189 858 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 208 украинцев.

Также напомним, в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса