Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев получили прививку

Девушке вводят вакцину. Фото: пресс-служба "Агропродсервиса"
За прошедшие сутки, 25 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 16 387 человек. Это на 2331 больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 084 582 человека. Вакцинацию завершили уже 97 391 человек – они получили две дозы.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.
В течение суток работали 282 мобильные бригады и 373 пункта прививок.
Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 189 858 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 208 украинцев.
Также напомним, в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса.
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