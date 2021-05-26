Українська
$ 27,46
33,66
  1. Последние новости Украины

Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев получили прививку

26 мая, 09:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается – сколько прививок сделали за сутки – Минздрав опубликовал свежие данные

Девушке вводят вакцину. Фото: пресс-служба "Агропродсервиса"

Девушке вводят вакцину. Фото: пресс-служба "Агропродсервиса"

За прошедшие сутки, 25 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 16 387 человек. Это на 2331 больше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 084 582 человека. Вакцинацию завершили уже 97 391 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

В течение суток работали 282 мобильные бригады и 373 пункта прививок.

В тренде
Нужны деньги на операцию: телефонные аферисты придумали новую схему "заработка"
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Реклама

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 189 858 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 208 украинцев.

Также напомним, в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Циклон снова накроет часть Украины – как изменится погода в среду
Циклон снова накроет часть Украины – как изменится погода в средуУкраина
Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторник
Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторникУкраина
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономных
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономныхЭкономика
Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Жара и дожди: кого порадует, а кого огорчит погода во вторник (карта)
Жара и дожди: кого порадует, а кого огорчит погода во вторник (карта)Украина
Будет силовой блок из беркутовцев: изгнанный из
Будет силовой блок из беркутовцев: изгнанный из "Слуги народа" Шевченко удивил планамиВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять