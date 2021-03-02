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Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев записались на прививку

2 марта, 12:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего регистрируются через мобильное приложение "Дія"

В Украине по состоянию на 1 марта за неполный рабочий день в очередь на вакцинацию от коронавируса записались 44 тысячи человек.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, активнее всего записываются украинцы через мобильное приложение "Дія" – 38 531 человек. В то же время через портал записались 5 280 человек, а через контакт-центр – 671.

Всего, начиная с 26 февраля, в Украине вакцинировали 4905 человек. Больше всего в Донецкой области – 400.

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Также ранее Степанов вакцинировалсяиндийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева. Он призвал украинцев следовать его примеру.

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Ранее мы писали, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация коронавирус Максим Степанов Дія
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