Вакцинация от коронавируса в Украине: когда начнется, кто получит и будет ли платной

Есть ли жизнь после коронавируса – без масок и антисептиков? Судя по всему – есть. За последнюю неделю несколько стран начали массовую вакцинацию населения – это Великобритания, Канада, США и ОАЭ.

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Теперь у украинцев и всего мира появилась надежда на скорое окончание пандемии. Сайт "Сегодня" рассказывает, когда препарат против коронавируса появится в нашей стране, хватит ли вакцины на всех граждан, и кому сделают прививки в первую очередь.

Вакцина от коронавируса в Украине: когда, кому и за сколько

Украинское правительство надеется, что вакцина от коронавируса будет бесплатной для всего населения. Такую идею можно будет реализовать благодаря сотрудничеству с глобальной программой COVAX.

Этот фонд создали Глобальный альянс по вакцинации (GAVI), ВОЗ и правительства нескольких стран. Его цель – обеспечить сбалансированное и справедливое распределение вакцин между странами.

Как рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, наша первая заявка для участия в программе уже одобрена – по ней Украина получит 8 млн доз бесплатно. Этого должно хватить для вакцинации 4 млн человек.

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"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также", – отметил он.

По словам Ляшко, "одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы – 14 долларов (394 грн по текущему курсу)".

В плане бюджета на 2021 год на закупку заложено 2,6 миллиарда гривен. На эту сумму Украина сможет приобрести по специальной цене вакцину для 6,6 млн человек.

Какие вакцины сможет получить Украина

В рамках программы COVAX Украине будут доступны все перспективные разработки. В механизм, в частности, включены такие препараты:

Inovio, США;

Moderna, США;

CureVac, Германия;

разработка Института Пастера / "Мерк" / "Темис", Франция / США / Австрия;

разработка компании "Астра Зенека" / Оксфордского университета;

разработка Университета Гонконга, Китай;

Novavax, США;

разработка компании "Кловер биофармасьютикалс", Китай ;

разработка Университета Квинсленда / CSL, Австралия.

Кроме того, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина находится практически на стадии подписания договоров с такими компаниями:

Pfizer;

Moderna;

Sinovac;

Sinopharm.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Вакцина в Украине будет бесплатной?

Пока непонятно. Как минимум для части населения прививка должна быть бесплатной.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в бюджете, вероятно, не хватит денег на вакцинацию всех людей, входящих в группы риска.

"Вследствие того, что в бюджете на следующий год предусмотрено 2,6 млрд гривен на вакцину, а это ничтожно маленькая цифра, мы не в состоянии будем вакцинировать за эти деньги то количество людей, которых мы обязаны вакцинировать. Это группы риска как по профессиональным качествам, так и по возрасту либо по медицинским показателям – это более 20 млн человек", – рассказал он.

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Как один из вариантов решения этой проблемы, по словам Степанова, – отказ от других закупок, чтобы "саккумулировать максимально деньги – это около 2,5 млрд гривен еще".

Украинцы, не входящие в группу риска, смогут сделать прививку за деньги. К примеру, в частных клиниках и медицинских кабинетах.

Глава ведомства отметил, что после окончания испытаний правительство планирует максимально быстро зарегистрировать препараты – так их поставки смогут начаться и на коммерческий рынок.

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А вот глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19.

При этом, по словам представителя бюджетного комитета ВР Александра Трухина, пока еще неизвестно, сколько украинцев получат бесплатные вакцины в 2021 году – это будет зависеть от фактической стоимости препарата для государства.

Сколько доз вакцины закупит Украина?

В бюджете Украины на 2021 год на закупку вакцин заложено 2,6 млрд грн. На эту сумму в зависимости от производителя можно закупить от 2,5 млн до 22 млн доз препарата.

Как подсчитали журналисты "Сегодня", самая дешевая, "оксфордская" вакцина, стоит 112 грн, то есть купить удастся более 22 миллионов доз.

Американо-немецкий препарат Pfizer – дороже, по 562 грн за ампулу. Можно будет приобрести 4,5 млн доз.

Самая дорогая на рынке, американская Moderna – 927 грн за одну дозу, то есть таких Украина сможет заказать около 2,5 млн.

Для эффективной вакцинации одному пациенту необходимо две дозы.

Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Кого вакцинируют в первую очередь?

По словам главы Минздрава Максима Степанова, прежде всего нужно вакцинировать людей из групп риска: врачей и тех, кто имеет медицинские и возрастные показания для получения вакцины.

"Эти (пожилые) люди болеют наиболее сложно, у них тяжелый ход болезни и эти люди составляют те цифры, которые мы объявляем. Когда даем данные ежедневно о количестве умерших, то львиную долю умерших составляют люди старшего возраста, поэтому их вакцинировать необходимо в первую очередь", – подчеркнул министр.

Минздрав составил соответствующие графики вакцинации и разложил категории людей по приоритетам. В первую очередь вакцинировать будут группы риска, а именно:

медработников;

работников сферы образования;

правоохранителей;

пенсионеров;

людей по состоянию здоровья (с сопутствующими заболеваниями).

Когда в Украине начнется вакцинация?

Точных сроков пока нет. По словам директора Центра общественного здоровья Игоря Кузина, в начале 2021 года 4 млн украинцев получат вакцину от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

4 декабря Степанов сказал, что поставки препаратов от COVAX ожидаются в конце первого — в начале второго квартала 2021 года. А Радуцкий считает, что массовая вакцинация начнется в апреле.

Что думают украинцы?

Среди населения мнения разделились. Социологи выяснили, что около 40% украинцев вообще не хотят делать прививку, даже бесплатно.

Вот, как выглядят результаты последнего соцопроса:

55% граждан хотят получить вакцину, однако только если она будет бесплатной;

за деньги вакцинироваться согласны около трети респондентов. И большинство – это молодежь и жители Киева;

люди старшего возраста и жители сел – в основном за бесплатные прививки.

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