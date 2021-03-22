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Вакцинация притормозила: сколько украинцев уже получили прививку от COVID-19

22 марта, 09:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Каждые сутки вакцинируют всего по несколько тысяч человек, а в очередь записались уже сотни тысяч

В Украине продолжается напряженная ситуация с коронавирусом. При этом темпы вакцинации оставляют желать лучшего – за прошлые сутки всего 2715 человек получили прививку.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего за воскресенье прививок сделали:

  • в Донецкой области – 770;
  • в Житомирской – 310;
  • в Киевской – 270;
  • в Луганской – 210;
  • в Днепропетровской – 190.

Хуже всего ситуация с вакцинацией в Киеве, Львовской, Кировоградской и Хмельницкой областях – там ни одно прививку за сутки.

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Всего с начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 111 024 человек, один из них получил две дозы. В лист ожидания вакцинации записались уже 309 826 человек.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Верховная Рада сняла с производителей вакцин ответственность за побочные эффекты. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, зачем это сделали.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Источник: Сегодня

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