Вакцинация притормозила: сколько украинцев уже получили прививку от COVID-19

Каждые сутки вакцинируют всего по несколько тысяч человек, а в очередь записались уже сотни тысяч

В Украине продолжается напряженная ситуация с коронавирусом. При этом темпы вакцинации оставляют желать лучшего – за прошлые сутки всего 2715 человек получили прививку.

Реклама

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего за воскресенье прививок сделали:

в Донецкой области – 770;

в Житомирской – 310;

в Киевской – 270;

в Луганской – 210;

в Днепропетровской – 190.

Хуже всего ситуация с вакцинацией в Киеве, Львовской, Кировоградской и Хмельницкой областях – там ни одно прививку за сутки.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 111 024 человек, один из них получил две дозы. В лист ожидания вакцинации записались уже 309 826 человек.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Верховная Рада сняла с производителей вакцин ответственность за побочные эффекты. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, зачем это сделали.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама