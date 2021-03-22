Вакцинация притормозила: сколько украинцев уже получили прививку от COVID-19

В Украине продолжается напряженная ситуация с коронавирусом. При этом темпы вакцинации оставляют желать лучшего – за прошлые сутки всего 2715 человек получили прививку.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего за воскресенье прививок сделали:
- в Донецкой области – 770;
- в Житомирской – 310;
- в Киевской – 270;
- в Луганской – 210;
- в Днепропетровской – 190.
Хуже всего ситуация с вакцинацией в Киеве, Львовской, Кировоградской и Хмельницкой областях – там ни одно прививку за сутки.
Всего с начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 111 024 человек, один из них получил две дозы. В лист ожидания вакцинации записались уже 309 826 человек.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Верховная Рада сняла с производителей вакцин ответственность за побочные эффекты. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, зачем это сделали.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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