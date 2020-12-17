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Вакцинация от COVID-19 в Украине будет в три этапа. Кто и когда получит препарат (список)

17 декабря, 12:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На первом этапе провакцинируют не более 10% украинцев

В Украине вакцинацию от COVID-19 будут проводить в три этапа.

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Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Он отметил, что план проведения вакцинации уже почти готов, Степанов ожидает, что подпишет его в пятницу, 18 декабря.

Первый этап:

Вакцинация не более 10% населения, хотят охватить более 700 тысяч человек.

Приоритетные группы:

  • Медработники (особенно те, которые работают с больными COVID-19);
  • военнослужащие ВСУ (приоритет – участники ООС);
  • работники социальной сферы (приоритет – те, кто работает с пожилыми людьми);
  • люди из интернатов, домов престарелых, а также работники этих учреждений.

Второй этап:

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Вакцинация людей в возрасте от 60 лет, в том числе тех, кто относится к группам риска.

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Приоритетные группы:

  • работники учреждений образования;
  • работники структур, обеспечивающих безопасность государства.

Третий этап:

Начнется, когда будет нормальный доступ к вакцинам.

Группы:

  • люди в возрасте от 17 до 59 лет, которые в группе риска;
  • другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют более высокий риск заболеваемости .

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине начнется вакцинация, кто получит и будет ли она платной.

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Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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