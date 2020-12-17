Вакцинация от COVID-19 в Украине будет в три этапа. Кто и когда получит препарат (список)

В Украине вакцинацию от COVID-19 будут проводить в три этапа.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Он отметил, что план проведения вакцинации уже почти готов, Степанов ожидает, что подпишет его в пятницу, 18 декабря.
Первый этап:
Вакцинация не более 10% населения, хотят охватить более 700 тысяч человек.
Приоритетные группы:
- Медработники (особенно те, которые работают с больными COVID-19);
- военнослужащие ВСУ (приоритет – участники ООС);
- работники социальной сферы (приоритет – те, кто работает с пожилыми людьми);
- люди из интернатов, домов престарелых, а также работники этих учреждений.
Второй этап:
Вакцинация людей в возрасте от 60 лет, в том числе тех, кто относится к группам риска.
Приоритетные группы:
- работники учреждений образования;
- работники структур, обеспечивающих безопасность государства.
Третий этап:
Начнется, когда будет нормальный доступ к вакцинам.
Группы:
- люди в возрасте от 17 до 59 лет, которые в группе риска;
- другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют более высокий риск заболеваемости .
Напомним, ранее мы писали, когда в Украине начнется вакцинация, кто получит и будет ли она платной.
Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19.
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