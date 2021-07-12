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Вакцинация "упала" почти вдвое: сколько сделали прививок за сутки

12 июля 2021 9:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За все время вакцинальной кампании сделано более трех миллионов прививок – в Минздраве рассказали, сколько человек полностью иммунизированы

Вацинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Вацинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Вакцинация в Украине притормозила – за воскресенье сделали немного больше 26 тысяч прививок, что почти на 20 тысяч меньше, чем за субботу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Так, первую дозу препарата от коронавируса получили 13 390 человек, а вторую (и завершили вакцинацию) – 12 966 украинцев.

В течение суток работали:

  • 108 мобильных бригад;
  • 182 пункта прививки;
  • 140 центров вакцинации.

Всего за все время вакцинации в Украине сделано 3 489 332 прививки: первую дозу получили 2 311 690 человек, вторую (закончили вакцинацию) 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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На сегодняшний день в листе ожидания вакцинации от COVID-19 записаны 792 306 человек.

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Читайте также наше интервью с главным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным, который рассказал о том, как выявляют штамм "Дельта" в Украине, эффективен ли CoronaVac и будут ли вакцинировать в Украине детей и подростков.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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