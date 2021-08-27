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Вакцинация в Украине. Будут ли наказывать непривитых

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
27 августа, 13:09
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По словам Игоря Кузина, в Украине не будут наказывать невакцинированных
Игорь Кузин рассказал, будут ли в стране вводить карательные меры для невакцинированных. Коллаж: "Сегодня"
Игорь Кузин рассказал, будут ли в стране вводить карательные меры для невакцинированных. Коллаж: "Сегодня"

В Украине не будут применять какие-то карательные меры для невакцинированных. Для того, чтобы вводить какие-либо меры, нужно убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.

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Об этом заявил Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина.

"Сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", – прокомментировал Кузин.

Он рассказал, что может быть принцип: вакцинируйся или тестируйся.

"Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю", – сообщил он.

В то же время он пояснил, что начинать говорить об ограничении для невакцинированных можно только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, и когда власть будет убеждена, все люди были обеспечены вакциной. А уже после того, как останутся одни противники вакцинации, можно применять "более жесткие меры".

При этом Кузин отметил, что "нам до этого еще далеко".

Когда украинцам разрешат снять маски

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Отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса.

"Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире", – сказал он.

Кузин подчеркнул, что маски являются эффективным профилактическим средством от всей группы острых респираторных вирусных инфекций.

"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", – отметил он.

Когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может еще существовать на протяжении от двух до пяти лет. По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", – отметил Кузин.

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