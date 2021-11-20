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Вакцинация в Украине. Еще более 300 тыс. человек сделали прививку против коронавируса

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 ноября, 09:05
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За последние сутки зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19
В Украине за сутки вакцинировалось больше 300 тыс. человек
В Украине за сутки вакцинировалось больше 300 тыс. человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 19 ноября в Украине 311 316 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы – 212 522 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека.

В общей сложности проведено 22 417 288 прививок. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки работали:

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  • 1050 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3 143 пункта прививки;
  • 457 центров вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

За сутки 19 ноября зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380).

Также за прошлые сутки:

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  • госпитализировано – 3 594 человека;
  • летальных исходов – 664;
  • выздоровело – 21 979 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

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