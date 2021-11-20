Вакцинация в Украине. Еще более 300 тыс. человек сделали прививку против коронавируса

За сутки 19 ноября в Украине 311 316 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы – 212 522 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека.
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В общей сложности проведено 22 417 288 прививок. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
За последние сутки работали:
- 1050 мобильных бригад по иммунизации;
- 3 143 пункта прививки;
- 457 центров вакцинации населения.
Коронавирус в Украине
За сутки 19 ноября зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380).
Также за прошлые сутки:
- госпитализировано – 3 594 человека;
- летальных исходов – 664;
- выздоровело – 21 979 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.
Ранее мы писали:
- В Минздраве заявили, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе.
- Главный санитарный доктор Украины Игорь Кузин дал совет антивакцинаторам.