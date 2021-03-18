Вакцинация в Украине идет медленно: действительно ли это так?

Мы сравнили темпы, которыми идет вакцинация в Польше, Франции и других странах. В чем мы отличаемся и почему

В Украине начинается четвертая неделя вакцинации против COVID-19. Первую дозу получили 71 922 человека.

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В Минздраве цифрами не удовлетворены. Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что ставил "другая задача по темпам вакцинации" – 10 тысяч привитых в сутки.

Уже прошло 20 дней со старта, однако намеченные темпы до сих пор не достигнуты. Только недавно к ним приблизились, когда привили более 9800 человек за сутки.

В то же время замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что именно такие темпы как раз таки и планировались. По его словам, они полностью соответствуют европейским. Действительно ли Украина медленно разворачивает вакцинацию или Ляшко прав, разбирались "Сегодня".

Медленно или быстро?

Сейчас вакцинацией занимаются мобильные бригады. Это группа медиков из врача, медсестер и регистратора.

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Сначала мобильные бригады прививают медиков, которые работают в "ковидных" отделениях больниц. Одна бригада может вакцинировать 100 человек в день. На первом этапе они должны привить 360 тыс. людей из приоритетных групп. За первые 20 дней мобильные бригады вакцинировали 62 083 человека.

Это много или мало? В Минздраве уверяют, все именно так и планировалось – вакцинация идет каскадным путем. То есть с постепенным наращиванием числа привитых. Однако в данный момент одна мобильная группа не делает даже запланированные 100 прививок в сутки. Это число колеблется около 50-60 вакцинированных.

Виктор Ляшко говорит, что в стране вполне европейские темпы. Украина движется темпами Франции.

"Вы все в данный момент сравниваете нашу ситуацию с другими странами, где кампания продолжается более двух месяцев. Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите в данный момент на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала прививочной кампании", – утверждает Ляшко.

Но по приведенной ниже схеме видно, что все совсем не как во Франции. В Украине на 20-й день после вакцинации даже не вышла на 10 тыс. привитых в сутки. А Франция в это время делала больше 60 тысяч.

По данным Минздрава, ourworldindata.org

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Франция достигла 10 тыс. на 11 день вакцинальной кампании. А на 20-й день вакцинировали более 58 тыс. человек в сутки. Сейчас – более 220 тысяч.

В Польше уже на третий день вышли на 30 тыс. привитых в сутки, а к 20-му дню приблизились к 60 тысячам.

Однако темпы вакцинации в Украине в данный момент можно сравнить с Грецией. Там до 20 дня так и не преодолели рубеж 10 тысяч вакцинированных в сутки. Через месяц смогли выйти на 20 тысяч. Стоит при этом учитывать, что население Греции в четыре раза меньше Украины.

Количество вакцинированных людей за сутки по странам мира

Что не так с вакцинацией

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Сейчас мобильных бригад, которые задействованы в вакцинации, – мало. А нагрузка на них – слишком большая, считает Вадим Аристов, инфекционист, директор Revival Institute for Future.

Только 16 февраля в Украине начали обучать мобильные бригады для проведения вакцинации – две бригады на область. При этом одна бригада простаивала, потому что ее готовили к вакцине Pfizer, которая еще не поступила.

"Есть вопросы к организации и финансированию. Каждая бригада за одну прививку получает 25 грн (за введение второй дозы – 60 грн. – "Сегодня). Что такое 25 грн для мобильной бригады? Это в лучшем случае, если будет 80 прививок в день, тогда каждый из пяти медиков в бригаде получит 8800 грн в месяц. И это деньги, которые получают медики не на руки, а идут в медучреждение, где они работают. А если рассчитать, то для ввода 80 инъекций нужно делать прививки каждые шесть минут. Это невозможно при такой организации, потому что на месте нет локального организатора, который обеспечивает необходимый поток тех, кто должен вакцинироваться", – говорит Вадим Аристов.

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

В Украине следовало бы организовать отдельный штаб по вакцинации, который бы координировал ход прививки. В некоторых странах даже назначили специального министра на данный период, добавляет эксперт.

"Это показало бы важность процесса и дало дополнительные полномочия для организации вакцинации", – добавляет Вадим Аристов.

В Минздраве обещают разворачивать вакцинацию и дальше. Чем больше будет вакцин – тем больше будут вакцинировать. В конце марта в Украине обещают поставить еще 1,5 млн доз вакцины Covidhield. Тогда же собираются добавлять и мобильные бригады, всего будет 572 бригады – в данный момент их около 200. Еще предстоит создать около 4000 стационарных пунктов, где будут делать прививки только против коронавируса.

Дополнительные пункты вакцинации откроют на втором этапе – в апреле, когда очередь дойдет до прививки медиков, работающих не в ковидних больницах, людей старше 80 лет и соцработников.

Однако существуют риск, что вакцины не успеют использовать до окончания их срока годности. Covidhield можно хранить шесть месяцев. Вакцина, которой украинцев прививают в данный момент, имеет срок годности до конца июня.

Ранее "Сегодня" публиковали комментарий Минздрава на этот счет. В нем утверждалось, что вакцина будет израсходована вовремя, в соответствии с календарным планом. Но у внешних экспертов есть подозрение, что план не будет выполнен. Большой вопрос также, успеют ли освоить следующую партию Covishield.

"В Украине существуют устойчивая тенденция уничтожать просроченные вакцины, которые вовремя не использовали. Если так случится, то это не будет неожиданностью. А причина в неуклюжей организации", – рассказал Вадим Аристов.

Ранее мы писали, что в Украине первый человек получил вторую дозу препарата от коронавируса Covishield. Это первый случай полной вакцинации в нашей стране.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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