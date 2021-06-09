Вакцинация в Украине набирает обороты. За сутки сделали более 53 тысяч прививок

За прошедшие сутки, 8 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 53 161 человека. Это на пять тысяч больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 489 446 человек. Вакцинацию завершили уже 161 378 человек – они получили две дозы.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человека.
В течение суток работали 485 мобильных бригад и 624 пункта прививок.
Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 1300 новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 218 039 человек.
Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.
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