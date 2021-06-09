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Вакцинация в Украине набирает обороты. За сутки сделали более 53 тысяч прививок

9 июня 2021 9:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Украине растут темпы вакцинации против коронавируса – сколько прививок сделали – Минздрав опубликовал свежие данные

За прошедшие сутки, 8 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 53 161 человека. Это на пять тысяч больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 489 446 человек. Вакцинацию завершили уже 161 378 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человека.

В течение суток работали 485 мобильных бригад и 624 пункта прививок.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 1300 новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 218 039 человек.

Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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