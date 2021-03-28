Вакцинация в Украине: прививку от COVID-19 получили втрое меньше людей

За прошедшие сутки в Украине сделали 4616 прививок от коронавируса – в 3,8 раза меньше, чем накануне.

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Об этом сообщается на странице министра здравоохранения Максима Степанова в Фейсбуке.

Больше всего прививок сделали в:

Херсонской области (540);

Полтавской области (400);

Киеве (389).

В список ожидания вакцины записались 361 020 человек. Всего вакцинированы 196 879 человек одной дозой и один человек двумя дозами препарата.

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Ранее сообщалось, что в Украине отстают от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного. Одной из причин этого являются организационные моменты, в частности, в работе пунктов вакцинации.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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