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Вакцинация в Украине: прививку от COVID-19 получили втрое меньше людей

28 марта, 08:50

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

На выходных темпы вакцинации значительно снизились

За прошедшие сутки в Украине сделали 4616 прививок от коронавируса – в 3,8 раза меньше, чем накануне.

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Об этом сообщается на странице министра здравоохранения Максима Степанова в Фейсбуке.

Больше всего прививок сделали в:

  • Херсонской области (540);
  • Полтавской области (400);
  • Киеве (389).

В список ожидания вакцины записались 361 020 человек. Всего вакцинированы 196 879 человек одной дозой и один человек двумя дозами препарата.

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"Мы отстаем почти в два раза": Степанов о вакцинации от COVID-19
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Ранее сообщалось, что в Украине отстают от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного. Одной из причин этого являются организационные моменты, в частности, в работе пунктов вакцинации.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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