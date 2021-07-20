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Вакцинация в Украине продолжается. Сколько прививок сделали за сутки

20 июля 2021 9:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В этот раз темпы вакцинации после выходных не рухнули, как это было раньше – новые данные Минздрава

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки, 19 июля, 81 015 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 50 267 человек, полностью иммунизированы – 30 748.

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Об этом сообщили в Минздраве.

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Отмечается, с начала прививочной кампании вакцинировали 2 717 790 человек, из них получили две дозы 1 461 875 украинцев. Всего медики сделали 4 179 663 прививок.

Вакцинация 20 июля. Источник: Минздрав

Вчера в Украине работали 583 мобильные бригады, 1394 пункта прививки и 50 центров вакцинации.

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Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, не дожидаясь "лучшей" вакцины, так как наилучшая – та, которая уже введена.

Кроме того, в Украине 15 июля сделали рекордное количество прививок против коронавируса – 117 376. Тогда в течение суток работали 720 мобильных бригад.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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