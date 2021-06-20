Вакцинация "обвалилась". За субботу резко упало число новых привитых украинцев

На данный момент в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались более 700 человек

Девушке делают прививку от вируса. Фото: РБК-Украина

В Украине за последние сутки 25 тыс. 603 человека привито против COVID-19. Одну дозу получили 21 тыс. 616 человек, а полностью иммунизированы – 3 тыс. 987 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 722 тыс. 327 человек, из них получили одну дозу – 1 млн 722 тыс. 325 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 359 тыс. 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 2 млн 82 тыс. 102 прививки.

"По состоянию на 19 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 тыс. 211 человек", – говорится в сообщении.

Статистика по вакцинации – данные МОЗ

В течение суток работали:

214 мобильных бригад,

362 пункты прививки;

46 центров вакцинации.

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Ранее мы писали, что в Украине на вакцинацию потратили почти восемь миллиардов.

Напомним, ВОЗ подтвердила безопасность и эффективность китайской вакцины CoronaVac, которой вакцинируют в Украине.

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