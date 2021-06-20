Українська
$ 27,17
32,44
  1. Последние новости Украины

Вакцинация "обвалилась". За субботу резко упало число новых привитых украинцев

20 июня 2021 9:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На данный момент в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались более 700 человек

Девушке делают прививку от вируса. Фото: РБК-Украина

Девушке делают прививку от вируса. Фото: РБК-Украина

В Украине за последние сутки 25 тыс. 603 человека привито против COVID-19. Одну дозу получили 21 тыс. 616 человек, а полностью иммунизированы – 3 тыс. 987 человек.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 722 тыс. 327 человек, из них получили одну дозу – 1 млн 722 тыс. 325 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 359 тыс. 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 2 млн 82 тыс. 102 прививки.

"По состоянию на 19 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 тыс. 211 человек", – говорится в сообщении.

Статистика по вакцинации – данные МОЗ

В течение суток работали:

Не пропусти!
Жены футболистов сборной Украины готовы к полету и даже присмотрели вертолет
Жены футболистов сборной Украины на белой вечеринке: Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова
  • 214 мобильных бригад,
  • 362 пункты прививки;
  • 46 центров вакцинации.
Реклама

Ранее мы писали, что в Украине на вакцинацию потратили почти восемь миллиардов.

Напомним, ВОЗ подтвердила безопасность и эффективность китайской вакцины CoronaVac, которой вакцинируют в Украине.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ялта ушла под воду – жителей эвакуируют, объявлен режим ЧС: видео потопа в Крыму
Ялта ушла под воду – жителей эвакуируют, объявлен режим ЧС: видео потопа в КрымуКрым
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в Украине
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в УкраинеЭкономика
Зеленский повышает зарплату медикам: сколько будут получать врачи
Зеленский повышает зарплату медикам: сколько будут получать врачиВласть
В Украину идет настоящая летняя жара: когда ждать до +33 и какая погода на Троицу
В Украину идет настоящая летняя жара: когда ждать до +33 и какая погода на ТроицуУкраина
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснение
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснениеЕвросоюз
Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем Украины
Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем УкраиныВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять