Вакцинация в Украине. Сколько прививок от COVID-19 сделали за сутки

В Минздраве подчеркивают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни

Вакцинированные люди с намного меньшей вероятностью заражаются коронавирусом и попадают в больницу. Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 17 августа, в Украине вакцинировали против COVID-19 118 594 человека. Это на 5043 меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 7 702 997 человек. Вакцинацию завершили уже 2 851 458 человек – они получили две дозы препарата.

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В течение суток работали 839 мобильных бригад, 2797 пунктов прививок и 317 центров вакцинации.

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Плюшки" для вакцинированных в Украине

В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:

вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер"; в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna.

Также напомним, в Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией его пациентов.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: