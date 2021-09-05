Вакцинация в Украине. Сколько прививок от COVID-19 сделали за сутки

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине вакцинировали против COVID-19 69 260 человека. Одну дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы – 48 830 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего с начала кампании привито 9 747 714 человек. Вакцинацию завершили уже 4 178 665 человек – они получили две дозы препарата.
В течение суток работали:
- 587 мобильных бригад,
- 1642 пункта прививки;
- 365 центров вакцинации.
"Плюшки" для вакцинированных в Украине
В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:
- вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
- в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.
Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna.
Также напомним, в Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией их пациентов.