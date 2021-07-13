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В Украине резко ускорились темпы вакцинации: сколько прививок сделали

13 июля 2021 9:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В воскресенье в стране сделали всего 26 тысяч прививок, а уже в понедельник – в три раза больше

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

За прошлые сутки, 12 июля, в Украине 83 177 человек вакцинировали против коронавируса. Это более чем в три раза больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщили в Минздраве.

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Одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы – 37 642 человека. Вчера работали 573 мобильные бригады, 1399 пунктов прививки и 34 центры вакцинации.

Вакцинация 13 июля. Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании вакцинировали 2 357 227 человек, полностью иммунизированы -1 215 284 украинца. Всего медики сделали 3 572 509 прививок.

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В лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 записались 796 701 человек.

Напомним, в центрах массовой вакцинации будут делать прививки препаратом от Pfizer.

Кроме того, у одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффект.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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