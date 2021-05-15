Вакцинация в Украине: топ-5 регионов-лидеров по прививкам за сутки

Общее количество не дотягивает и до миллиона, а завершили вакцинацию с двумя дозами препарата всего 13 тысяч человек

Вакцинация / Фото: Reuters

Вакцинация в Украине продолжает проходить достаточно медленно. За прошлые сутки, 14 мая, сделано 23 638 прививок и теперь всего вакцинированы от коронавируса 936 тысяч украинцев.

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Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он отмечает, что завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 13 661 человек. В листе ожидания сейчас находятся 553 тыс. украинцев.

Топ-5 регионов за сутки:

Львовская область – 2026 прививок;

Днепропетровская – 1817;

Киев – 1652;

Полтавская – 1512;

Одесская – 1364.

Где меньше всего:

Сумская область – 339 прививок;

Черкасская – 417;

Кировоградская – 488;

Херсонская – 511;

Черновицкая – 590.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава правительства анонсировал начало вакцинации живой очереди зарегистрированных в приложении "Дія" на выходных – уже с 15 мая. Однако стало известно – всем желающим прививка не достанется.

Видео: Сегодня

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