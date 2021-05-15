Українська
$ 27,63
33,37
  1. Последние новости Украины

Вакцинация в Украине: топ-5 регионов-лидеров по прививкам за сутки

15 мая, 08:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Общее количество не дотягивает и до миллиона, а завершили вакцинацию с двумя дозами препарата всего 13 тысяч человек

Вакцинация

Вакцинация / Фото: Reuters

Вакцинация в Украине продолжает проходить достаточно медленно. За прошлые сутки, 14 мая, сделано 23 638 прививок и теперь всего вакцинированы от коронавируса 936 тысяч украинцев.

Реклама

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он отмечает, что завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 13 661 человек. В листе ожидания сейчас находятся 553 тыс. украинцев.

Топ-5 регионов за сутки:

В тренде
Почти лето посреди мая и грозы: где сегодня ждать непогоды и жары под 30 градусов
В тренде
Тупицкий будет судиться за зарплату главы КСУ: Отстранение – это ошибка
Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua
В тренде
Медведчук рассказал, где находится подследственный депутат Козак
  • Львовская область – 2026 прививок;
  • Днепропетровская – 1817;
  • Киев – 1652;
  • Полтавская – 1512;
  • Одесская – 1364.

Где меньше всего:

  • Сумская область – 339 прививок;
  • Черкасская – 417;
  • Кировоградская – 488;
  • Херсонская – 511;
  • Черновицкая – 590.
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава правительства анонсировал начало вакцинации живой очереди зарегистрированных в приложении "Дія" на выходных – уже с 15 мая. Однако стало известно – всем желающим прививка не достанется.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – Госстат
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – ГосстатЭкономика
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в аренду
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в арендуЭкономика
Куда летают украинцы – аэропорт
Куда летают украинцы – аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные направленияУкраина
Медведчук жестоко избил 15-летнего подростка и избежал наказания – СМИ
Медведчук жестоко избил 15-летнего подростка и избежал наказания – СМИВласть
Экс-нардеп избил
Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видеоВласть
"Не ставь ж*опу перед моим лицом": видео скандала Кивы с журналистом в судеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять