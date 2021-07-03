Вакцинация в Украине ускоряется. Сколько человек получили прививку от COVID-19

Вакцинация населения продолжается, украинцы активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже 769 435 желающих

Всего с начала кампании привито 2 862 160 человек. Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине вакцинировали против COVID-19 94 547 человек. Это на 3588 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 2 862 160 человек. Вакцинацию завершили уже 823 923 человека – они получили две дозы препарата.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 769 435 человек.

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В течение суток работали 559 мобильных бригад, 1410 пунктов прививок и 26 центров вакцинации.

Ранее мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

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