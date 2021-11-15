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Вакцинация в Украине. В сутки сделали еще почти 100 тысяч прививок от COVID-19

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
15 ноября, 08:44
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Всего в Украине с начала вакцинальной кампании сделали почти 21 миллион прививок от коронавируса
В Украине вакцинировали еще почти 100 тысяч человек за сутки.
В Украине вакцинировали еще почти 100 тысяч человек за сутки. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 ноября, еще 97 373 человека вакцинировали против COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Прививки проводили:

  • 586 мобильные бригады по иммунизации,
  • 2 546 пункта прививки,
  • 448 центров вакцинации населения.

С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

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Статистика коронавируса за минувшие сутки

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 228 441 человек
  • поправилось – 2 642 459,
  • летальных исходов – 77 147,
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

Как украинцев поощряют вакцинироваться

Акции придумали летом, чтобы побуждать людей делать прививки. Сначала за вакцинацию обещали билеты на футбол. Кроме того, в Полтаве за прививку можно было получить билеты в театр.

Один из медиасервисов обещал 7 дней бесплатной подписки за прививку по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины. А перед Днем Независимости украинцы за вакцинацию получали бесплатные билеты на концерт на НСК "Олимпийский".

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Сейчас Минздрав и Uklon дарят промокоды на поездки в такси всем, кто вакцинируется по крайней мере первой дозой. Так можно получить скидку в 50% на одну поездку.

Кроме того, в Виннице проводят розыгрыши призов среди горожан. 15 ноября разыграют 15 велосипедов и 15 телевизоров, а в декабре – суперприз автомобиль Toyota Corolla .

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