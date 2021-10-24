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Вакцинация в Украине. За сутки прививки от коронавируса сделали больше 177 тыс. человек

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 октября, 08:58
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За все время пандемии в Украине проведено 13 986 710 ПЦР-тестирований
В Украине еще 177 730 людей вакцинировано против коронавируса
В Украине еще 177 730 людей вакцинировано против коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки 23 октября вакцинировано против COVID-19 177 730 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу – 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 854 029 прививок.

За последние сутки работали:

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  • 839 мобильных бригад по иммунизации;
  • 2551 пункт прививки;
  • 403 центра вакцинации населения.

Ровенская и Николаевская области перейдут в красную зону

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей.

Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

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Статистика заболеваемости за сутки

За сутки 23 октября в Украине зафиксирован 20 791 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей – 1533, медработников – 237).

За прошедшие сутки госпитализированы 5924 человека, 386 человек скончались, а выписан 6081 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 769 405 человек;
  • выздоровели – 2 375 776 человек;
  • летальных исходов – 63 872;
  • проведено ПЦР-тестов – 13 986 710.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

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