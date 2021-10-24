Вакцинация в Украине. За сутки прививки от коронавируса сделали больше 177 тыс. человек

В Украине за сутки 23 октября вакцинировано против COVID-19 177 730 человек.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу – 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
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Всего проведено 15 854 029 прививок.
За последние сутки работали:
- 839 мобильных бригад по иммунизации;
- 2551 пункт прививки;
- 403 центра вакцинации населения.
Ровенская и Николаевская области перейдут в красную зону
По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей.
Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.
Статистика заболеваемости за сутки
За сутки 23 октября в Украине зафиксирован 20 791 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей – 1533, медработников – 237).
За прошедшие сутки госпитализированы 5924 человека, 386 человек скончались, а выписан 6081 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 769 405 человек;
- выздоровели – 2 375 776 человек;
- летальных исходов – 63 872;
- проведено ПЦР-тестов – 13 986 710.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.
Ранее мы писали:
- По состоянию на 20 октября в Украине в оранжевой зоне находятся 14 областей и Киев. В красной и желтой зоне карантина – по пять областей.
- Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц и как вывозят тела умерших.