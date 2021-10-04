Вакцинация в Украине. За сутки прививки сделали почти 34 тыс. человек

За сутки 3 октября 2021 года против коронавируса вакцинировались 33 924 человека. Одну дозу получили 17 373 человека.
Об этом пишет Минздрав.
Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизированы – 16 551 человек.
В течение суток работали:
- 330 мобильных бригад;
- 1070 пунктов прививки;
- 358 центров вакцинации.
Полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 962 507 прививок.
Количество инфицированных в регионах за сутки
- г. Киев – 169 случаев;
- Винницкая область – 95 случаев;
- Волынская область – 203 случая;
- Днепропетровская область – 393 случая;
- Донецкая область – 259 случаев;
- Житомирская область – 301 случай;
- Закарпатская область – 28 случаев;
- Запорожская область – 294 случая;
- Ивано-Франковская область – 108 случаев;
- Киевская область – 106 случаев;
- Кировоградская область – 22 случая;
- Луганская область – 85 случаев;
- Львовская область – 295 случаев;
- Николаевская область – 221 случай;
- Одесская область – 215 случаев;
- Полтавская область – 67 случаев;
- Ровенская область – 80 случаев;
- Сумская область – 241 случай;
- Тернопольская область – 239 случаев;
- Харьковская область – 592 случая;
- Херсонская область – 158 случаев;
- Хмельницкая область – 88 случаев;
- Черкасская область – 94 случая;
- Черновицкая область – 410 случаев;
- Черниговская область – 58 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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