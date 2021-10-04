Вакцинация в Украине. За сутки прививки сделали почти 34 тыс. человек

С начала прививочной кампании привито 7 190 643 человека, из них получили одну дозу – 7 190 641 человек

За сутки вакцинировались почти 34 тыс. человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 3 октября 2021 года против коронавируса вакцинировались 33 924 человека. Одну дозу получили 17 373 человека.

Об этом пишет Минздрав.

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Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизированы – 16 551 человек.

В течение суток работали:

330 мобильных бригад;

1070 пунктов прививки;

358 центров вакцинации.

Полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 962 507 прививок.

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Количество инфицированных в регионах за сутки

г. Киев – 169 случаев;

Винницкая область – 95 случаев;

Волынская область – 203 случая;

Днепропетровская область – 393 случая;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 28 случаев;

Запорожская область – 294 случая;

Ивано-Франковская область – 108 случаев;

Киевская область – 106 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 295 случаев;

Николаевская область – 221 случай;

Одесская область – 215 случаев;

Полтавская область – 67 случаев;

Ровенская область – 80 случаев;

Сумская область – 241 случай;

Тернопольская область – 239 случаев;

Харьковская область – 592 случая;

Херсонская область – 158 случаев;

Хмельницкая область – 88 случаев;

Черкасская область – 94 случая;

Черновицкая область – 410 случаев;

Черниговская область – 58 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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