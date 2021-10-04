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Вакцинация в Украине. За сутки прививки сделали почти 34 тыс. человек

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
4 октября, 09:04
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С начала прививочной кампании привито 7 190 643 человека, из них получили одну дозу – 7 190 641 человек
За сутки вакцинировались почти 34 тыс. человек
За сутки вакцинировались почти 34 тыс. человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 3 октября 2021 года против коронавируса вакцинировались 33 924 человека. Одну дозу получили 17 373 человека.

Об этом пишет Минздрав.

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Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизированы – 16 551 человек.

В течение суток работали:

  • 330 мобильных бригад;
  • 1070 пунктов прививки;
  • 358 центров вакцинации.

Полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 962 507 прививок.

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Количество инфицированных в регионах за сутки

  • г. Киев – 169 случаев;
  • Винницкая область – 95 случаев;
  • Волынская область – 203 случая;
  • Днепропетровская область – 393 случая;
  • Донецкая область – 259 случаев;
  • Житомирская область – 301 случай;
  • Закарпатская область – 28 случаев;
  • Запорожская область – 294 случая;
  • Ивано-Франковская область – 108 случаев;
  • Киевская область – 106 случаев;
  • Кировоградская область – 22 случая;
  • Луганская область – 85 случаев;
  • Львовская область – 295 случаев;
  • Николаевская область – 221 случай;
  • Одесская область – 215 случаев;
  • Полтавская область – 67 случаев;
  • Ровенская область – 80 случаев;
  • Сумская область – 241 случай;
  • Тернопольская область – 239 случаев;
  • Харьковская область – 592 случая;
  • Херсонская область – 158 случаев;
  • Хмельницкая область – 88 случаев;
  • Черкасская область – 94 случая;
  • Черновицкая область – 410 случаев;
  • Черниговская область – 58 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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