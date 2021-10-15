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Вакцинация в Украине. За сутки прививки сделали почти 35 тыс. человек

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
15 октября, 09:07
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С начала прививочной кампании привито 7 794 189 человек, из них получили одну дозу – 7 794 187 человек
С начала прививочной кампании привито 7 794 189 человек
С начала прививочной кампании привито 7 794 189 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 34 897 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы – 15 194 человека.

Об этом пишет Минздрав.

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С начала прививочной кампании привито 7794189 человек, из них получили одну дозу – 7794187 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 6364933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 159 120 прививок. 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – вакцинированные.

Прививки проводились:

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  • 354 мобильными бригадами по иммунизации;
  • 1555 пунктами прививки;
  • 322 центрами вакцинации населения.

COVID-вакцинация обязательна?

Сейчас в Украине усиливают список ограничений для невакцинированных людей. Так, с 21 октября их не будут пускать в общественный транспорт межобластного сообщения – самолеты, поезда и автобусы.

Кроме того, в Минздраве сегодня объявили, что все педагоги должны сделать прививки от коронавируса до ноября. В противном случае они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

Сейчас в Украине обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

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  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

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