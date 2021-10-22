Вакцинацию бустерной дозой в Украине начнут уже в ноябре: кто первым получит прививки

При этом есть разница между третьей и бустерной дозой, рекомендации по вакцинации предусмотрены для разных групп людей

Появились рекомендации, кто первым должен получить прививки от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине начнут уже в ноябре. Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики дала рекомендации, кто первый должен получить прививки.

Об этом пишет "РБК-Украина".

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Кого вакцинируют на первом этапе

Такие прививки рекомендуют сделать медикам и сотрудникам домов престарелых, а также других заведений интернатного типа.

"Что касается ревакцинации через шесть месяцев после полного курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем. Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа", – сказал глава группы экспертов Федор Лапий.

Он объяснил – вторую дозу вакцины от COVID в Украине, как правило, начали вводить в середине мая. Поэтому бустерные зоны люди начнут получать уже с ноября.

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Бустерная или третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

Эта же группа экспертов рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

с ослабленным иммунитетом,

с онкозаболеваниями;

пациентам, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитам;

пациентам, которые получают препараты, подавляющие иммунный ответ.

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позже, чем через три месяца после вакцинации.

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Темпы вакцинации растут

Из-за попадания сразу нескольких областей в красную зону спрос на вакцинацию там значительно увеличился. В Украине за прошлые сутки сделали рекордные 270 тысяч COVID-прививок.

При этом в Минздраве утверждают, что риска недостатка вакцин или прерывания вакцинальной кампании в Украине нет. Кроме того, ожидаются новые поставки препаратов.

"До конца года мы ожидаем еще 15 млн доз вакцин Pfizer, согласно тем контрактам, которые были подписаны. Сейчас нет перебоев в поставках вакцин как на центральные склады, так и на областные склады", – рассказал главный санврач Игорь Кузин.

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