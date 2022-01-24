Вакцинированные бустерной дозой получат еще 500 гривен в рамках "єПідтримки"

Также деньги можно будет потратить на коммуналку, но не всем

Бустерную дозу могут сделать все желающие/Коллаж: "Сегодня"

Украинцы, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат еще 500 гривен в рамках проекта "єПідтримка". Кроме того, пенсионеры смогут оплатить дополнительные услуги.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеобращении.

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По словам главы государства, все, кто сделает бустерную дозу, получат дополнительные деньги в рамках "єПідтримки" — 500 гривен. Кроме того, с сегодняшнего дня ранее полученную 1000 гривен за две дозы можно потратить на медикаменты, однако не всем, а людям, которым от 60 лет. Также с февраля месяца за эти деньги можно оплатить коммунальные услуги. Коммуналку смогу оплатить только пенсионеры.