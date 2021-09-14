Вакцинированные от Covid-19 получат привилегии: список

Согласно новым правилам, COVID-сертификатов будет два: "желтый" или "зеленый"

Кабинет министров 13 сентября на своем заседании обновил правила карантина в Украине. В частности, вакцинированные лица получат ряд привилегий и смогут избежать жестких ограничений.

Данное постановление опубликовано на сайте Кабмина и вступит в силу через семь дней.

COVID-сертификаты

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COVID-сертификатов будет два:

"желтый"

"зеленый".

Документ будет содержать данные о вакцинации, а также об отрицательном тесте (действует 72 часа) или выздоровлении. "Желтый" сертификат будет выдаваться после первой прививки, а "зеленый" – после второй. COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате.

Правила "желтой" зоны

Школы в "желтой" зоне будут работать при условии наличия "желтого" или "зеленого" сертификатов у 80% работников. Бизнес будет работать без ограничений, если 80% работников будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

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Речь идет о:

массовых мероприятиях,

кинотеатрах,

театрах,

музеях,

спортзалах,

бассейнах.

"Красная" зона

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Школы в "красной" зоне будут работать, если 100% работников будут имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Также, при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех работников и посетителей смогут работать:

массовые мероприятия, в том числе религиозные,

кинотеатры,

театры,

музеи,

развлекательные заведения,

ТРЦ,

заведения общественного питания,

рынки,

спортзалы,

бассейны.

Пересечение границы

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Наличие "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 освобождает от необходимости проходить самоизоляцию. Это касается и тех, кто прибывают с временно оккупированных территорий.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.