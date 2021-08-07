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Вакцинированных в Украине ждет сюрприз в сентябре

7 августа 2021 20:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Тем, кто полностью прошел вакцинацию, будет не страшен даже локдаун, если его введут

Вакцинированных ждет сюрприз. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Вакцинированных ждет сюрприз. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что полностью вакцинированных граждан ждут привилегии – им готовят ковид-сертификаты.

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Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, Минздрав вместе с Минцифрой разрабатывают международный ковид-сертификат и завершается разработка украинского внутреннего документа.

"(Внутренний сертификат) потенциально может быть использован для доступа к публичным мероприятиям, в рестораны или кинотеатры в случае, если человек будет протестирован или вакцинирован. Технические возможности по внедрению такого подхода в Украине уже существуют. Скорее всего, мы будем это (ослабление ограничений для вакцинированных. – Ред.) просматривать ближе к середине сентября, когда будут дифференцированные подходы", – сказал Кузин.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее главный санврач страны объяснял, при каком условии в Украине отменят масочный режим. По его словам, мы снимем маски только тогда, когда будут гарантии, что это не приведет к новой вспышке ковида.

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Также в Минздраве заявили, что с начала сентября локдауна в Украине не будет. Вместо него будет уже проверенный карантинный механизм.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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