Вакцинированным от COVID-19 украинцам предлагают сделать прививку – что происходит

Минздрав начал напоминать украинцам о важности вакцинации через сообщения на телефон

Украинцев призывают вакцинироваться через СМС / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам приходят сообщения от Минздрава с предложением пойти в пункт вакцинации и сделать прививку против коронавируса. Причем присылают текст не только тем, кто еще не получил укол, но и вакцинированным.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что за сообщения?

В частности, в тексте указывают: "Вакцинация от COVID-19 спасает жизнь. Найдите ближайший пункт/центр прививки и защитите себя".

Минздрав присылает сообщения украинцам. Фото "Сегодня"

Такие сообщения присылали в период с 17 по 19 сентября. Однако почему их получают и уже вакцинированные граждане – неизвестно.

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Также отметим, что это не первая рассылка о коронавирусе – ранее сообщения присылали в апреле 2021 года, накануне Пасхи.

Минздрав присылает сообщения украинцам. Фото "Сегодня"

Как поощряют к вакцинации

Ранее лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман предложил в качестве мотивации к вакцинации выплачивать украинцам по 1000 гривен. Однако глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий выступил категорически против.

"Лучшее поощрение вакцинироваться – это дать человеку выбор: или реанимационная койка с искусственной вентиляцией легких, или вакцинация", – сказал он.

Плюшки для вакцинированных