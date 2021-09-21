Вакцинированным от COVID-19 украинцам предлагают сделать прививку – что происходит

Украинцам приходят сообщения от Минздрава с предложением пойти в пункт вакцинации и сделать прививку против коронавируса. Причем присылают текст не только тем, кто еще не получил укол, но и вакцинированным.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Что за сообщения?
В частности, в тексте указывают: "Вакцинация от COVID-19 спасает жизнь. Найдите ближайший пункт/центр прививки и защитите себя".
Такие сообщения присылали в период с 17 по 19 сентября. Однако почему их получают и уже вакцинированные граждане – неизвестно.
Также отметим, что это не первая рассылка о коронавирусе – ранее сообщения присылали в апреле 2021 года, накануне Пасхи.
Как поощряют к вакцинации
Ранее лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман предложил в качестве мотивации к вакцинации выплачивать украинцам по 1000 гривен. Однако глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий выступил категорически против.
"Лучшее поощрение вакцинироваться – это дать человеку выбор: или реанимационная койка с искусственной вентиляцией легких, или вакцинация", – сказал он.
Плюшки для вакцинированных
- Если в Украине будет введен желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то эти заведения продолжат свою работу;
- ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат;
- владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;
- если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;
- при наличии у человека, который пересекает границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.