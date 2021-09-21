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Вакцинированным от COVID-19 украинцам предлагают сделать прививку – что происходит

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 сентября, 13:57
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Минздрав начал напоминать украинцам о важности вакцинации через сообщения на телефон
Украинцев призывают вакцинироваться через СМС
Украинцев призывают вакцинироваться через СМС / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам приходят сообщения от Минздрава с предложением пойти в пункт вакцинации и сделать прививку против коронавируса. Причем присылают текст не только тем, кто еще не получил укол, но и вакцинированным.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что за сообщения?

В частности, в тексте указывают: "Вакцинация от COVID-19 спасает жизнь. Найдите ближайший пункт/центр прививки и защитите себя".

Минздрав присылает сообщения украинцам. Фото "Сегодня"

Такие сообщения присылали в период с 17 по 19 сентября. Однако почему их получают и уже вакцинированные граждане – неизвестно.

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Также отметим, что это не первая рассылка о коронавирусе – ранее сообщения присылали в апреле 2021 года, накануне Пасхи.

Минздрав присылает сообщения украинцам. Фото "Сегодня"

Как поощряют к вакцинации

Ранее лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман предложил в качестве мотивации к вакцинации выплачивать украинцам по 1000 гривен. Однако глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий выступил категорически против.

"Лучшее поощрение вакцинироваться – это дать человеку выбор: или реанимационная койка с искусственной вентиляцией легких, или вакцинация",сказал он.

Плюшки для вакцинированных

  • Если в Украине будет введен желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то эти заведения продолжат свою работу;
  • ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат;
  • владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;
  • если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;
  • при наличии у человека, который пересекает границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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