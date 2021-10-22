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Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно, но не всем – ВОЗ

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
22 октября, 17:34
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Вакцину от гриппа и COVID-19 можно вводить в разные руки
Перед прививкой нужно проконсультироваться с врачом / Коллаж "Сегодня"
Перед прививкой нужно проконсультироваться с врачом / Коллаж "Сегодня"

Одновременная прививка от коронавируса и гриппа безопасна. Однако перед тем, как вакцинироваться от этих инфекций необходимо проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обеих вакцин.

Об этом сообщает глава департамента ВОЗ по обеспечению готовности к особо опасным инфекциям Сильва Бриан, пишет РБК-Украина.

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Безопасно или нет?

"Безопасно ли вводить вакцину против гриппа и COVID-19 одновременно? Да", – сказала Бриан в ходе очередного выпуска программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Наука за пять минут".

Представитель ВОЗ уточнила, что есть результаты нескольких исследований, которые показали, что одновременно принимать вакцины от коронавируса и гриппа безопасно.

При этом Бриан уточнила, что перед такой прививкой необходимо проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обеих вакцин. Только врач сможет понять можно вам делать обе вакцины или нет.

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Можно ли делать обе прививки в один день?

"Была принята рекомендация, что вакцины против гриппа, в отличие от вакцин от других вакциноуправляемых болезней, мы можем вводить в один день с вакциной против COVID-19 или с любым интервалом", – сказал председатель Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Федор Лапий.

Прививки против двух болезней можно проводить в разные руки. Вакцинация от COVID-19 не защищает от гриппа.

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