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Вакцину от коронавируса испытают на тысячах украинцев – Минздрав

16 октября, 06:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ожидается подтверждение безопасности исследования

В Украине испытают вакцину от коронавируса на 4,2 тысячах добровольцах.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявила директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко.

По ее словам, для исследования рассматриваются клинические центры в Киеве, Виннице, Львове и Ивано-Франковске.

Думенко рассказала, что предприятие уже получило первую заявку на проведение исследования третьей фазы европейского производителя.

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"Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тысяч украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", – сказала директор предприятия.

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К слову, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже несколько месяцев украинцам диагностируют коронавирус без положительных ПЦР-тестов.

Недавно ученые Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского (КПИ) обнародовали результаты исследования особенностей всплеска коронавируса в Украине в начале осени.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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исследование вакцина Украина коронавирус
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