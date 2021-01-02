Вакцину РФ просят зарегистрировать в Украине? В Раде объяснили – это невозможно

В Украине не будет российской вакцины "Спутник V" и ни одна компания не сможет ее здесь зарегистрировать, поскольку препарат не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает "РБК-Украина".
В СМИ появилась информация, что якобы украинская фармакологическая компания "Биолек" подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Украине. Нардеп говорит, что ему ничего об этом не известно.
"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", – сказал Радуцкий.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее ходили разговоры о том, что Россия хочет передать в Украину технологию производства своей вакцины – харьковскому предприятию "Билек". Хотя сама компания открестилась от производства российской вакцины, поскольку она не зарегистрирована в Украине.
Тем временем президент Владимир Зеленский, говоря о российском "Спутнике", четко заявил, что Украина не будет использовать ненадежный препарат. Он считает, что Россия использует свою вакцину в информационной войне.
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