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Вакцины от COVID-19 все ближе к украинцам: в ВР внесли законопроект об экстренной вакцинации

19 января, 20:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Принятие нового закона откроет путь для регистрации большинства вакцин

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4613 с поправками к закону "О лекарственных средствах", благодаря которым Украина сможет использовать вакцины от COVID-19, которые еще не прошли полный цикл испытаний, но соответствуют определенным условиям. К таким в частности относятся препараты Pfizer, Sinovac, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

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Об этом сообщил глава комитета ВР по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Он объяснил необходимость внесения поправок в украинское законодательство тем, что на сегодняшний день ни одна вакцина от коронавируса не прошла полный цикл испытаний, поэтому в Украине пока не могут зарегистрировать ни одну из вакцин, которыми уже активно прививают в ЕС, США и других странах в режиме экстренного использования.

В случае принятия закона депутатами правительство получит право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

  • наличие данных об успешном проведении доклинических испытаний;
  • клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза;
  • известна потенциальная польза лекарственного средства;
  • не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

"При наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования", – пояснил Радуцкий.

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Он рассчитывает, что Рада проголосует этот законопроект на следующем заседании.

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Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей, но названия компаний пока не раскрывают.

Мы также сообщали, что в Украине вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина коронавирус законопроект Михаил Радуцкий
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