Срок годности истекает: успеет ли Украина использовать вакцины против COVID-19

В апреле в Украину поставили более 360 000 доз вакцины, в которой оставался месяц до истечения срока годности. Успели использовать препарат вовремя?

В бедные страны поставляют вакцины, в которых срок годности на грани окончания. В Малави уничтожили почти 20 000 доз вакцины AstraZeneca (AZ), а в Южном Судане – 59 000 доз.

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Обе страны получили вакцины, в которых менее чем за месяц заканчивался срок годности. Из-за низких темпов вакцинации страны не успели использовать все дозы.

В Малави сожгли почти 20 000 доз вакцин AstraZeneca, которые не успели использовать из-за срока годности. Фото: Flickr, Twitter

С такой же проблемой столкнулась Демократическая Республика Конго. Страна заявила, что не может использовать большую часть из 1,7 миллиона доз AZ, полученных в рамках Covax для бедных стран. Они имеют срок годности 24 июня, и поэтому их отдали в другие страны, включая Гану и Мадагаскар.

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Что известно о сроке годности вакцин в Украине, разбирался "Сегодня".

Когда истекает срок годности вакцин против COVID-19 в Украине?

Срок годности одной из партий вакцин закончился еще 31 мая. Это был препарат AstraZeneca корейского производителя, ввезенный в конце апреля.

Вакцину получили в конце апреля и в Минздраве сразу решили проверить способность вакцинировать большое количество людей. Скорее это сделали, чтобы успеть использовать препараты, в которых до истечения срока годности оставался месяц.

Вакцины, изготовленные по различным технологиям, имеют различные сроки годности.

Китайский производитель инактивированной вакцины CoronaVac указал аж 24 месяца годности. Хотя Pfizer, Moderna, AstraZeneca – по шесть.

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Почему сроки годности различных вакцин так отличаются? Дело в том, что инактивированные – это классические вакцины, они используются давно и более исследованы.

РНК и векторные вакцины начали массово использоваться лишь недавно. Поэтому производители были очень осторожными в своих оценках и указывали небольшие сроки. Возможно, когда-то будет больше данных о стабильности вакцин и эти сроки пересмотрят.

Однако очень важно обращать внимание на сроки годности вакцин и лекарств. По истечении этого срока некоторые ингредиенты могут оказаться неэффективным, что потенциально сделает людей уязвимыми для болезни, от которой они должны быть защищены, или ингредиенты могут стать вредными.

Успели использовать корейскую AstraZeneca?

После того как в стране появилась корейская AstraZeneca, в Украине побили все рекорды по темпам вакцинации. Минздрав открыл больше пунктов прививания, и за первую неделю только "астрозенекой" вакцинировали почти 180 000 человек. А до конца мая использовали 838 902 вакцины AZ. Это число учитывает и индийский препарат, который ввезли в феврале – ее срок годности истекает 23 июня.

К сожалению, невозможно отследить, являются ли оставшиеся 28 000 доз вакцин испорченными или они до сих пор лежат на складах, или же это индийская вакцина, которая пригодна до 26 июня.

Продолжают ли прививать вакциной AstraZeneca?

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В большинстве регионов вакцину AstraZeneca после 31 мая и до 4 июня не использовали. Но в этот период максимально вакцину использовали в Донецкой области. Вероятно, это остатки CoviShield.

Но уже с 4 июня в Украине поставили еще 309 000 доз AstraZeneca, сроки годности которой закончатся в сентябре.

Успевает Украина использовать другие вакцины?

В Украине с февраля ввезли 3,7 млн доз вакцин. За это время использовали 1,5млн.

Но большинство поставок вакцин пришлись на май в июнь. Это позволило увеличить темпы вакцинации. Последнююю неделя в Украине вакцинируют чуть более 41 000 человек в сутки. При таких темпах вакцины могут закончиться за 52 дней, если не будет поставок новых.

Этого времени достаточно, чтобы использовать вакцины, срок годности которых истекают в конце июня и в конце августа.

Напомним, в Киеве открыли онлайн-регистрацию на прививку в МВЦ. "Сегодня" написал инструкцию, как обойти живую очередь. Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на ход коронавирусной болезни:

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