Вандализм обесценивает протест – подробности и последствия погрома возле ОП

20 марта сторонники Стерненко устроили возле офиса президента митинг, превратившийся затем в маленький погром. Участники митинга жгли файеры краской из баллончиков разукрасили стены ОП. Били стекла. Облили бензином табличку "Президент Украины" на входе в здание и подожгли ее.

Под конец устроили "праздничный салют". Казалось, что бьют фейерверками прямо по окнам здания, в котором расположен офис президента. 20 марта у Стерненко день рождения, именно это объясняет салют. Да и повод для митинга.

Полиция практически не вмешивалась. Лишь в начале акции попыталась оттеснить митингуюших, но получила отпор.

"Не слышишь? Увидишь!" – все готовилось заранее

Все, что случилось, не является недоразумением. Слоганом митинга стало - "Не слышишь? Увидишь!" Организаторы акции имели в виду, что неоднократно обращались лично к президенту Зеленскому с требованием освободить Стерненко. Но он их не слышал.

В ТГ-каналах, которые модерировали проведение акции, например, STERNENKO публиковались предупреждения:

"Опыт предыдущих наших акций подсказывает, что может случиться все, что угодно. Поэтому призываем вас быть осторожными, – говорилось в одном из них. – Если у вас длинные волосы, соберите их в хвостик крепкой резинкой, а еще лучше – спрячьте под шапку или капюшон. Тепло одевайтесь, выберите удобную обувь. Не забывайте про маски…"



Главное, что не пролилась кровь – почему полиция бездействовала

Больше всего происходившее напоминало штурм Капитолия. С той разницей, что никто в Офис президента так и не ворвался.

"Праздничный салют" на Банковой

Полиция фактически бездействовала. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил это так: силовой вариант с разгоном митинга мог бы вызвать эскалацию протестов. Но полиция зафиксировала все правонарушения, которые допустили некоторые активисты. Теперь их привлекут к ответственности.

"Заказчики сегодняшней провокации на улице Банковой мечтали о том, чтобы в ответ на разбитые стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями, выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те, в отчет, начнут кровопролитие, – комментирует Геращенко. – Разбитые стекло, таблички на здании Офиса Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матюкливые надписи будут смыты. А персон, которые нарушили закон, ломали государственное имущество, за которое, кстати, были заплачены средства налогоплательщиков, привлекут к ответственности. Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не уйдет от ответственности. Главное, что сегодня не пролилась кровь".

О чем говорит Геращенко, легко понять по аналогии. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназ милиции "Беркут" разогнал митинг студентов на Майдане в защиту евроинтеграции. Беркутовцы с неоправданной жесткостью били участников акции, среди которых было много молодежи. Избежать дальнейших протестов это не помогло. Наоборот, за разгоном Евромайдана последовала самая массовая акция – на которую вышли сотни тысяч человек. Митингующие скандировали "Киев, вставай!" Они заняли целый ряд зданий в центре Киева, в том числе мэрию. Фактически разгон 30 ноября стал началом Революции Достоинства.

Беркут расправился с мирным митингом 30 ноября 2013 года. Тогда началась Революция Достоинства.

Читайте в специальном репортаже "Сегодня" о том, как на утро после митинга на Банковой, коммунальные службы приступили к очистке "оскорбительных, матюкливых надписей".

Сразу после митинга был задержан активист, бивший стекла в Офисе президента. Его доставили в Печерское отделение полиции. Туда же подтянулись участники митинга – и противостояние возобновилось.

Позывной "Змей" – кого задержали за разбитые стекла в ОП

На видео, сделанном "Сегодня", хорошо видно, как человек в капюшоне бьет стекла в дверях офиса президента. Удары этот человек наносит кулаком.

Человек бьет стекла в офисе президента. Видео: Сегодня

Стекла в дверях дома на Банковой толстенные. Нужно быть настоящим бойцом, иметь отличную подготовку, чтобы нанести такие удары.

После того, как разбито второе стекло, к неизвестному бойцу подходит парень в сером капюшоне и оттаскивает его от дверей. При этом делает характерный жест рукой, вроде как говорит – ты с ума сошел?

Как позднее выяснилось, рука, бившая окна, принадлежит поэту, пишущему под псевдонимом Влад Сорд. Его настоящее имя – Владислав Гранецкий-Стафийчук. Он ветеран АТО, воевал в составе 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Позывной у него – "Змей".

В 2016 году во Львове Стафийчук презентовал свой сборник стихов "Трансгрес(і)я". Название объяснил так:

"Трансгрессия – это понятие философии, которое означает прыжок над моральными рамками, то есть, когда человек переступает свои моральные рамки, меняется. Если почитать этот сборник от начала и до конца и пересмотреть цитаты и иллюстрации, которыми испещрены стихи, можно понять, как изменяется личность под влиянием таких факторов, как революция и война, что при этом проходит с человеком".

В 2019 году Влад Сорд издал сборник рассказов о войне на Донбассе – "Бездна". О нем главред журнала "Український тиждень" Дмитрий Крапивенко написал так:

"Это книжка за гранью, потому что она – не фронтовой дневник, не горькая окопная правда, она некст левел, когда мертвые заступают в наряд, разведчики обращаются волками, а киборги по духу становятся киборгами по сути. Война – не измененная, а другая реальность, поэтому удивляться чему-то тут напрасное дело".

Стафийчук никакой не провокатор полиции и быть таким не может. Другое дело, был ли у него злой умысел. Или человек просто поддался общему настроению.

Противостояние активистов с полицией возле Печерского отделения, куда доставили человека, задержанного за вандализм на Банковой

ACAB, 1.3.1.2 – что означают надписи на стенах ОП

Кроме традиционных слоганов – "Аваков черт" и "Волю Стерненко", на стенах офиса президента активисты несколько раз нарисовали латинскую аббревиатуру ACAB и цифры 1.3.1.2.

Говорят, что это символика неонацистов. Неправда!

ACAB – all cops are bastards – все копы ублюдки. Второе значение – always carry a bible, всегда носи с собой Библию. Слоган широко используется среди футбольных хулиганов повсеместно в Европе и США. Он также популярен среди скинхэдов всех сортов.

А скинхеды, как известно, могут быть как неонацистами, так и их прямыми противниками – "левыми", антифашистами. Также в разные годы этот слоган использовался 15 марта – в Международный день борьбы с полицейской жестокостью.

1.3.1.2 – это то же самое. Цифры соответствуют порядку букв в латинском алфавита (1 = A, 3 = C, 2 = B). Еще аббревиатуру ACAB часто изображают как четыре карты – два туза, двойка и тройка.

Здание ОП утром 21 марта. Фото: Сегодня

Освободят ли теперь Стерненко – политические последствия митинга

Вероятно эффект от акции получится прямо противоположным тому, который задумывался ее организаторами. Не случилось силового разгона, полиция вообще практически не вмешивалась. Единичные задержания не вызовут массового возмущения. А значит, качать ситуацию теперь будет сложнее, чем до митинга.

В глазах общественности сейчас все выглядит именно как штурм Капитолия. Группа хулиганов или не вполне адекватных людей устроила погром на Банковой, жгла файеры, била стекла. Это показали на весь мир.

А власть терпеливо сносила, пока неадекваты выпустят пар. Просто чтобы никому жизнь не усложнять. Политик Геннадий Корбан по этому поводу иронизирует:

"На месте Зеленского, я бы оставил как есть. Замечательный вход и старт для национального музея современного украинского искусства".



Это особенно некрасиво, потому что среди участников акции на самом деле было много патриотов и просто неравнодушных людей. И едва ли те, кто пришел на митинг, ожидали, что офис президента зальют краской из баллончиков, а митинг превратится в балаган. Одесский художник Александр Ройтбурд по этому поводу пишет так:

"Я за свободу Стерненко. Я против изгаженных стен офиса президента. Вандализм обесценивает протест."

Видимо дошло и до организаторов митинга. Один из постов, опубликованных в ТГ поздно вечером 20 марта, звучит как попытка оправдания:

"Друзья, открываем тайну! Заказчик акции – Арсен Аваков. И когда Авакова уберут с должности министра МВД, отпустят политзаключенных, тогда прекратятся акции протеста и начнется диалог. Все просто. Поблагодарите Авакова, Венедиктову и других чертей за этот замечательный движ под ОП", – написал ТГ-канал "Самозахист".

Позиция власти официально еще не высказана. Но очевидно, что митингующие на этот раз перешли красную линию, которая отделяет митинги от беспорядков. А о красных линиях – как о праве на свободу действий в рамках достигнутых договоренностей – в команде президента говорят очень часто.

Например, эти линии давно очерчены в контексте переговоров на Донбассе. Или же, по мнению самого Зеленского, Конституционный суд перешел красную линию, подвергнув ревизии законодательство по борьбе с коррупцией. 2 ноября 2020 в эфире "Свободы слова на ICTV", Зеленский сказал по поводу действий КС:

"Есть красные линии для украинского общества. Если мы не хотим вернуться из-за ваших решений назад на 10 лет в прошлое, есть красные линии..."

Очевидно, что пикеты возле дачи Зеленского, как и предыдущие митинги сторонников Стерненко, были в пределах допустимого, поэтому и реакции нет. А как теперь?

В последнее время Зеленский показал, что может очень жестко действовать против тех, кто нарушает договоренности. Какими будут теперь его действия? Едва ли есть надежда, что власть решит давить на суды ради освобождения Стерненко. Получается, акция 20 марта принесла скорее обратный результат. Она никак не помогла Стерненко. Она только усугубила его проблемы.

