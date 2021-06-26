Вариант "Дельта+": что о нем известно и чем отличается от "Дельта"

Новые мутации варианта "Дельта" обнаружили в Британии. Есть опасения, что вакцины могут не работать против него

В мире распространяется новый вариант коронавируса "Дельта плюс". Коллаж: "Сегодня"

Новая и немного измененная версия варианта коронавируса "Дельта" распространяется в ряде стран, включая Великобританию, США и Индию.

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Этот штамм, вызвавший значительное внимание мировой прессы, называется B.1.617.2.1 или AY.1 – для краткости "Дельта+" – является версией варианта "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.

Что известно о "Дельта плюс"?

Вариант "Дельта+" – это сублиния дельта-варианта, впервые обнаруженного в Индии, и она приобрела мутацию шипового белка, K417N, которая также обнаружена в бета-варианте, впервые идентифицированном в Южной Африке.

Информацию о мутанте "Дельта+" впервые опубликовали в бюллетене общественного здравоохранения Англии еще 11 июня.

Есть опасения, что мутация в сочетании с другими особенностями варианта "Дельта" может сделать его более передаваемым и устойчивым к вакцинам.

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"Дельта плюс" пока мало исследован из-за того, что вариант только распространяется / Фото: Reuters

Напомним, что вариант "Дельта" внесен в список штаммов ВОЗ, вызывающий беспокойство. Пока его субвариант не настолько распространился, чтобы говорить о его опасности.

Пока известно примерно о 200 случаев, выявленных в 11 странах. "Дельта"-вариант быть более передаваемым, чем другие штаммы, такие, как варианты Alpha или Delta, но еще слишком рано говорить наверняка, каковы его эффекты.

Чем "Дельта+" отличается от "Дельта"?

У "Дельта плюс" есть дополнительная мутация под названием K417N, которая отличает его от обычного варианта Delta. Эта мутация влияет на спайковый белок, часть вируса, с помощью которой он проникает в клетки организма.

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На данном этапе особых поводов для беспокойства нет, заявил Science Media Centre Франсуа Баллу, профессор компьютерной системной биологии и директор Института генетики UCL.

"Вариант "Дельта плюс", также обозначаемый как AY.1, представляет собой штамм дельта (B.1.617.2), несущий мутацию K417N в шиповом белке. Первый наблюдался 5 апреля 2021 года в Индии. Он был обнаружен в нескольких странах, но оставался крайне низким, за исключением Непала, где он был оценен в ~ 4% (но на основе крошечной выборки 3/70). "Дельта плюс" представляет 0,00002% всех дельта-вариантов, секвенированных на сегодняшний день. Нет никаких свидетельств того, что в настоящее время этот штамм распространяется в какой-либо стране", – рассказалФрансуа Баллу.

В "Дельта плюс" произошла мутация в спай-белке, который отвечает за проникновение клетки организма. Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH

Учитывая небольшое количество зарегистрированных случаев, ничего не известно о передаче, уклонении от иммунитета или летальности "Дельта плюс".

Однако мутация K417N не нова – она ​​независимо возникла в нескольких вирусных линиях и позволяет делать предположения, как будет вести себя вирус. Так, K417N присутствует в бета-варианте (Южноафриканском). Мутация может способствовать ускользанию иммунной системы.

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Во Всемирной организации здравоохранения по Covid-19 заявляют, что организация "изучает эти конкретные мутации и то, что они означают с точки зрения передачи, с точки зрения серьезности, и, что очень важно, что они означают с точки зрения медицинских контрмер".

Между тем обычный вариант "Дельта", также известный как штамм B.1.617.2, быстро распространился. Об этом сообщают в десятках стран, и по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он передается на 40–60% больше, чем вариант "Альфа", впервые выявленный в Англии.

Почему нельзя исключать, что появится устойчивый к вакцине вирус?

Всего секвенировано около 160 тысяч вариантов коронавируса. Однако большая часть из них не представляет опасности и лишь четыре ВОЗ классифицировал, как варианты, "вызывающие беспокойство".

Не исключено, что могут появляться варианты SARS-CoV-2, которые будут с полной устойчивостью к антителам, которые дают нынешние вакцины против COVID-19, прогнозируют в FDA. В таком случае вакцины нужно будет изменять.

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Фактически, мутации происходят в каждом человеке, который является носителем вируса. Если человек болеет 20 или 30 дней, то за этот период в вирусе состоятся три-четыре мутации. Но они быстро исчезают. Миллионы людей болеют и происходят миллионы мутаций, а когда человек выздоравливает, то вирус исчезает у этого человека, отмечает Сергей Комиссаренко, директор Института биохимии им. Палладина НАНУ.

"Но если человек болеет долго, то у нее накапливаются мутации. Некоторые из них становятся стабильными, некоторые распространяются быстрее чем другие, тогда возникают варианты мутаций. Мы уже знаем британский, бразильский, южноафриканский, теперь уже есть среднеафриканский, есть калифорнийский, нью-йоркский и другие".

Напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

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