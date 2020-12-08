Варил самогон и издевался над детьми: в Черкасской области восстановили в должности скандального директора школы

Варит самогон прямо в школе и издевается над школьникам – в этом директора школы в Липянке Черкасской области обвиняют родители детей. Говорят, учебное заведение превратил в склад, да еще и скот выпасал во дворе. Год назад директора уволили. Но он восстановился через суд. Возмущенные родители собрались на митинг.

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Об этом идет речь в новостях "Сегодня".

Дети в селе не пошли в школу, а родители – на работу. Зато пришли митинговать в учебное заведение. Требуют увольнения руководителя. Возмущенные селяне жалуются съемочной группе "Сегодня" на директора школы. Утверждают, он десятилетиями издевается над учениками. А школу, дескать, вообще довел до нищеты.

"Мальчиков, когда нарушат правила, – он берет ключи и бьет по ширинке. Чтобы ты правильно себя вел. И это много ребят", – говорит жительница Липянки Галина Вакуленко.

"Он там и водку варил, и кашу, солому. Скот пас во дворе. Школа – это была казарма", – убеждает другой местный житель Иван Павленко.

Год назад одна из учениц сняла в школе самогонный аппарат и тюки соломы. В своей объяснительной записке голове общины директор рассказал: самогоноварение – производственная необходимость. А солома, дескать, его – просто временно хранилась в подвале.

Глава громады директора уволил. А тот подал в суд и выиграл его.

"Я считаю – это предвзятое решение и не учтение мнения жителей громады. Не были затребованы и те доказательства, что мы хотели", – утверждает председатель Липянского сельсовета Сергей Ищенко.

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С сегодняшнего дня директор снова руководит школой. Уверяет: все обвинения – ложь.

"Были сфабрикованы определенные материалы. Решение о моем увольнении даже было принято незаконно – в период моей временной нетрудоспособности", – комментирует директор Липянской общеобразовательной школы Николай Гнатик.

Но от разъяренных родителей сбегает без объяснений. Глава сферы образования Липянской ОТГ жалуется: должны были восстановить директора в должности. Потому что существует решение суда. Но его будут обжаловать. Родители тем временем собирают подписи против скандального директора. И уверяют: если тот останется руководить школой, переведут детей в другие учебные заведения.

Напомним, учительница, которая стала известной в соцсетях из-за нецензурной брани в адрес своего ученика, уволилась по собственному желанию из школы №9 в Василькове Киевской области.

А в Киеве отец ученика прямо в школьном дворе избил учителя физкультуры лицея №157. Преподаватель был госпитализирован в хирургическое отделение с травмами головы и разрывом легкого.

В Одессе воспитательница детсада издевалась над малышом:

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