Ваш народ будет цвести в своем Крыму, который был, есть и будет Украина – Арсений Яценюк обратился к крымским татарам

Крымские татары будут жить на своей земле в свободном Крыму, который был, есть и будет Украина, написал в своем обращении в годовщину геноцида крымскотатарского народа премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк.
"Дорогой и несгибаемый крымскотатарский народ! Сегодня 78-я годовщина трагедии, которая навсегда обожгла твою душу. Твои мертвые и нерожденные, твои сыновья и дочери, павшие тогда в азиатских пустынях, смотрят на тебя и знают, что ты снова выстоишь. Что лучший ученик двух самых отвратительных вурдалаков ХХ века сдохнет в нечистотах или отравится, как крыса, подобно усатым кумирам. Что в рядах украинского войска твои воины сломают хребет наследникам тех, кто опустошал наш край и снова пришел убивать и грабить", – написал Арсений Яценюк в Facebook.
Крым будет освобожден от оккупантов, уверен глава КБФ, и крымские татары вернут на свою землю свои традиции, язык и культуру.
"Великий крымскотатарский народ! Уважаемые мои Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров! Мы сбросим рашистские путы, мы обязательно вернемся в Крым, где не будет страха, произвола и оккупантов. Где не будет фсб и узников совести, а будет свобода и уважение человека. Где не будет ни Красноармейского, ни Красногвардейского, ни Красного. А будет Альма-Тархан, Курман-Кемельчи, Куру-Джага-Шейх-Эли. Где будет цвести ваш народ в своем Крыму, который был, есть и будет Украина", – подчеркнул Арсений Яценюк.