Ваш народ будет цвести в своем Крыму, который был, есть и будет Украина – Арсений Яценюк обратился к крымским татарам

В рядах ВСУ крымскотатарские воины сломают хребет наследникам тех, кто опустошал наш край и снова пришел убивать, подчеркнул глава КБФ

Арсений Яценюк уверен, что крымскотатарский народ выстоит и вернется в освобожденный Крым / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy, Коллаж: Сегодня

Крымские татары будут жить на своей земле в свободном Крыму, который был, есть и будет Украина, написал в своем обращении в годовщину геноцида крымскотатарского народа премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк.

"Дорогой и несгибаемый крымскотатарский народ! Сегодня 78-я годовщина трагедии, которая навсегда обожгла твою душу. Твои мертвые и нерожденные, твои сыновья и дочери, павшие тогда в азиатских пустынях, смотрят на тебя и знают, что ты снова выстоишь. Что лучший ученик двух самых отвратительных вурдалаков ХХ века сдохнет в нечистотах или отравится, как крыса, подобно усатым кумирам. Что в рядах украинского войска твои воины сломают хребет наследникам тех, кто опустошал наш край и снова пришел убивать и грабить", – написал Арсений Яценюк в Facebook.

Крым будет освобожден от оккупантов, уверен глава КБФ, и крымские татары вернут на свою землю свои традиции, язык и культуру.