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"Ваша работа очень нужна": Ляшко поздравил с Днем металлурга и горняка

18 июля 2021 10:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик считает, что Украина должна продавать за границу уже готовую продукцию, а не металлолом – тогда нас ждет успех

Ляшко на встрече с металлургами. Фото: facebook.com/O.Liashko

Ляшко на встрече с металлургами. Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко поздравил украинцев с Днем металлурга и горняка, ответив, что их работа очень необходима для экономики страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Он считает, что это праздник для каждого украинца.

"Когда горно-металлургическая отрасль процветает, когда за границу продают продукцию, а не металлолом – тогда экономика развивается, валюта идет в страну, а цены стабильны. В этот день искренне желаю людям труда стального здоровья. Ваша работа очень нужна стране", – написал Ляшко.

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Напомним, недавно крупнейшей промышленной компании Украины "Метинвест" исполнилось 15 лет. Это – один из крупнейших работодателей Украины, где трудятся более 80 тысяч официально устроенных сотрудников, а сумма выплаченных налогов за время работы компании составила 165 млрд гривен. За годы работы "Метинвест" выплавил столько металла, что его хватило бы для возведения 20 тысяч Эйфелевых башен.

Тем временем в Верховной Раде жалуются, что шахтеры получают зарплату реже, чем члены НКРЭКУ выписывают себе премии по 250-300 тыс. грн, которые ответственны за долги по зарплате перед горняками.

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