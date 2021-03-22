Українська
$ 27,72
32,95
  1. Последние новости Украины

Ваши песенки спеты. В Украине завели дело на Лепса, Валерию и еще 21 артиста

22 марта, 18:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Звездам российской эстрады светит до трех лет тюрьмы в Украине

Российские артисты обычно попадают под запрет въезда. А теперь прокуратура Крыма начала уголовное производство в отношении 23 деятелей культуры РФ за незаконные концерты на оккупированном украинском полуострове.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Крымская прокуратура в отношении этих артистов открыла дело по факту незаконного посещения полуострова. Отметим, что по украинскому законодательству, для въезда в Крым иностранцы должны получить разрешение у украинских компетентных органов. Но у этих артистов такого разрешения не было.

Также прокуроры отмечают, что российские артисты выступали на концерте по случаю открытия незаконно построенного Керченского моста.

В тренде
Весна отменяется – снова ждем снег: синоптик предупредила о непогоде

Противоправные действия указанных граждан РФ квалифицированы по ч.2 ст. 332-1 УК Украины (наказание – до 3 лет тюрьмы), досудебное расследование будет вести СБУ.

Реклама

"Голос Крыма" узнали имена артистов-нарушителей:

  • Д.Харатьян;
  • Валерия;
  • М.Ким;
  • Александр Маршал;
  • Зара;
  • Дима Билан;
  • Д.Майданов;
  • А.Скляр;
  • О.Кормухина;
  • Л.Долина;
  • А.Свиридова;
  • Р.Пашков;
  • О.Газманов;
  • Жасмин;
  • Г.Лепс;
  • Ю.Караулова;
  • А.Буйнов;
  • Пелагея;
  • С.Пьеха;
  • О.Шаумаров;
  • Ю.Волкова;
  • Майданова;
  • Р.Тагиев.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину Фадееву и Зюганову.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Крым прокуратура артисты уголовное производство

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Переезжаем жить на свежий воздух: что будет с ценами на загородную недвижимость и что раскупают быстрее всего
Переезжаем жить на свежий воздух: что будет с ценами на загородную недвижимость и что раскупают быстрее всегоНедвижимость
Утро после погромов: как сейчас выглядит Банковая (фото, видео)
Утро после погромов: как сейчас выглядит Банковая (фото, видео)Украина
Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)
Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)Происшествия
Как усиление карантина будет влиять на курс гривни
Как усиление карантина будет влиять на курс гривниФинансы
Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделать
Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделатьРоссия
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять