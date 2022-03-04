Вашингтон дал прогноз, когда закончится война в Украине

Данные США свидетельствуют, что пока еще не конец

Украина не хочет, чтобы дальше гибли ее граждане, но НАТО не закрывает наше небо / Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что война Российской Федерации против Украины, наверное, не скоро закончится, поэтому надо продолжать давить на международного преступника Владимира Путина.

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"К сожалению, трагически, ужасно, это возможно не скоро закончится. И поэтому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", – заявил Блинкен.

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В Белом доме считают, что рано еще останавливать свои усилия, которые направлены против действий Путина.

"Мы должны поддерживать это до того времени, пока он не остановится, пока не закончится война, – российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы настроены делать это", – подчеркнул Блинкен

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