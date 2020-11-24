Українська
$ 28,37
33,76
  1. Последние новости Украины

Василий Голованов получил положительный тест на COVID-19, но продолжает вести эфиры онлайн

24 ноября, 12:36

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

"Время Голованова" на этой неделе выйдет, как и всегда, в 21:00

Ведущий канала "Україна 24" Василий Голованов заразился коронавирусом. Несмотря на болезнь, Василий продолжает вести свою авторскую программу "Время Голованова" по скайпу.

Реклама

Программа "Время Голованова" на этой неделе выйдет, как и всегда, в 21:00 на телеканале "Україна 24". Вчера Василий провел онлайн-встречу с Дмитрием Гордоном, сегодня — с Олегом Ляшко.

В среду, 25 ноября, в 21:00 состоится спецэфир программы "Украина сегодня" с Виолеттой Логуновой и Василием Головановым.

В тренде
В Украине местами пройдут дожди со снегом: прогноз на 24 ноября (карта)
Реклама

Сейчас Василий находится на самоизоляции под наблюдением врачей, но острых симптомов болезни у него нет, поэтому продолжает активно работать из дома.

Василий Голованов призывает зрителей серьезно относиться к своему здоровью и соблюдать все санитарные правила по предотвращению заболевания COVID-19.

Напомним, от коронавируса вылечился президент Украины Владимир Зеленский и уже приступил к работе в обычном режиме. Об этом он сообщил в видеообращении.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Украина 24 Василий Голованов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбойПолитика
Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушки
Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушкиПроисшествия
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные даты
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные датыУкраина
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика
Иващенко выиграл у Мамая выборы в Полтаве – результат экзитпола
Иващенко выиграл у Мамая выборы в Полтаве – результат экзитполаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять