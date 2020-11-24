Василий Голованов получил положительный тест на COVID-19, но продолжает вести эфиры онлайн

"Время Голованова" на этой неделе выйдет, как и всегда, в 21:00

Ведущий канала "Україна 24" Василий Голованов заразился коронавирусом. Несмотря на болезнь, Василий продолжает вести свою авторскую программу "Время Голованова" по скайпу.

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Программа "Время Голованова" на этой неделе выйдет, как и всегда, в 21:00 на телеканале "Україна 24". Вчера Василий провел онлайн-встречу с Дмитрием Гордоном, сегодня — с Олегом Ляшко.

В среду, 25 ноября, в 21:00 состоится спецэфир программы "Украина сегодня" с Виолеттой Логуновой и Василием Головановым.

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Сейчас Василий находится на самоизоляции под наблюдением врачей, но острых симптомов болезни у него нет, поэтому продолжает активно работать из дома.

Василий Голованов призывает зрителей серьезно относиться к своему здоровью и соблюдать все санитарные правила по предотвращению заболевания COVID-19.

Напомним, от коронавируса вылечился президент Украины Владимир Зеленский и уже приступил к работе в обычном режиме. Об этом он сообщил в видеообращении.

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