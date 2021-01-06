Василию Стусу было бы 83. 5 стихов репрессированного поэта

Автору, литературоведу и правозащитнику сегодня исполнилось бы 83 года

Сегодня репрессированному советским режимом украинскому поэту и диссиденту Василию Стусу могло бы исполниться 83 года.

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Он родился в селе Рахновка Винницкой области 6 января 1938 года, в младенчестве вместе с родителями и тремя братьями переехал в Донецк (тогда – Сталино). Во время учебы в педагогическом институте и службы в армии начал писать стихи, а также работал в газете "Социалистический Донбасс".

Со временем перебрался в Киев, где поступил в аспирантуру, женился, издал свой первый сборник и несколько переводов Гете, Рильке и Лорки.

Кроме того, в Киеве началась диссидентская деятельность Стуса – он познакомился с Иваном Дзюбой, Вячеславом Черноволом, Юрием Бадзьо и другими антисоветскими деятелями.

В 1972 год его впервые арестовали за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Приговор – пять лет лишения свободы и три года высылки. Именно в это время Василий Стус обратился к руководству СССР с отказом от советского гражданства.

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В 1979 году вернулся в Киев, но не прошло и года, как был снова арестован как особо опасный рецидивист и осужден еще к 10 годам. Однако до конца срока он не дожил – 4 сентября 1985 года погиб, не дожив лишь шесть лет до обретения Украиной независимости.

Официальной причиной смерти стала остановка сердца, неофициальной – переохлаждение или удар тюремными нарами. Его похоронили на тюремном кладбище в Магаданской области РФ, но в 1990 году перезахоронили на Байковом кладбище в Киеве.

День рождения поэта, литературоведа и правозащитника Василия Стуса "Сегодня" предлагает отметить его стихами. Естественно, на языке оригинала:

***

Отак живу: як мавпа серед мавп…

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Чолом прогрішним із тавром зажури

все б’юся об тверді камінні мури,

як їхній раб, як раб, як ниций раб.

Повз мене ходять мавпи чередою,

у них хода поважна, нешвидка.

Сказитись легше, аніж буть собою,

бо ж ні зубила, ані молотка.

О Боже праведний, важка докука —

сліпорожденним розумом збагнуть:

ти в цьому світі — лиш кавалок муки,

отерплий і розріджений, мов ртуть.

***

Цей біль — як алкоголь агоній,

як вимерзлий до хрусту жаль.

Передруковуйте прокльони

і переписуйте печаль.



Давно забуто, що є — жити,

I що є — світ, і що є — ти.

У власне тіло увійти

дано лише несамовитим.

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А ти ще довго сатаній,

ще довго сатаній, допоки

помреш, відчувши власні кроки

на сивій голові своїй.

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Сто років як сконала Січ.

Сибір. І соловецькі келії.

І глупа облягає ніч

пекельний край і крик пекельний.

Сто років мучених надій,

і сподівань, і вір, і крові

синів, що за любов тавровані,

сто серць, як сто палахкотінь.

Та виростають з личаків,

із шаровар, з курної хати

раби зростають до синів

своєї України-матері.

Ти вже не згинеш, ти двожилава,

земля, рабована віками,

і не скарать тебе душителям

сибірами і соловками.

Ти ще виболюєшся болем,

ти ще роздерта на шматки,

та вже, крута і непокірна,

ти випросталася для волі,

ти гнівом виросла. Тепер

не матимеш од нього спокою,

йому ж рости й рости, допоки

не упадуть тюремні двері.

І радісним буремним громом

спадають з неба блискавиці,

Тарасові провісні птиці —

слова шугають над Дніпром.

***

Яка любов! Минула ціла вічність,

як я любив. І марив день за днем,

що все спливе і пам'ять промине

розлуку, геть до титли й коми вивчену.

А знову йду в ту келію, між віт

журливої берези. Ждати буду

якісь незвідані чуття приблудні,

де цнота обертається на встид.

А там розлуки буде на обох,

а буде там і радості німої -

всіма грудьми відчути довгий борг

перед минулим з білим узголов'ям,

де ще струмує двійко чорних кіс

і двійко довгих рук, пітьмою п'яних,

і двійко уст, од пристасті захланних,

спроваджують зненацька під укіс

старої цноти. Під печаль і під

крило якоїсь грішниці святої,

що дарувала нам такі покої,

де спать не сором і любить – не встид,

де можна все забрати і віддати,

і серед ночі стратити межу

собі самому.

...В друга, в жінку, в матір

веде тебе за руку щедра й журна

твоя кохана.

***

Сховатися од долі – не судилось.

Ударив грім – і зразу шкереберть

пішло життя. І ось ти – все, що снилось

як смертеіснування й життєсмерхь-

Тож іспитуй, як золото, на пробу

коханих, рідних, друзів і дітей:

ачи підуть крізь сто своїх смертей

тобі услід? А чи твою подобу

збагнуть – бодай в передкінці життя?

Чи серцем не жахнуться од ознобу

на цих всебідах? О, коли б знаття...

Та відчайдушне пролягла дорога

несамовитих. Світ весь – на вітрах.

Ти подолала, доле, слава Богу.

На хижім вітрі щезне й ниций страх.

.

***

На Колимі запахло чебрецем

і руто-м'ятою, і кропивою.

Кохана сестро, дякую! З любов'ю

паду в про тебе спогади лицем.

А й спогади: сліпна коротка мить,

і ти в сльозах – обранена об мужа.

Квадратний отвір вахти, і байдужа

сторожа. І дрібненький син кричить:

"Татусю, до побачення!" А ми

вдивляємося в те, що на екрані

яви чи снива. О мої кохані

розлучні лада, як вас світ гнітить

об вас обпертий. Від рамена – крик,

високий зойк – у дві гінкі долоні,

неначе рури, мов многоколонні

голосники атлантових музик.

Напомним, в прошлом году вокруг биографической книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани разгорелся скандал, на который был вынужден отреагировать и президент Владимир Зеленский.

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