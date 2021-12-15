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Вблизи Харькова прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
15 декабря, 12:14
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От взрыва пострадали двое строителей, которые хотели согреться в вагончике
Пострадавших госпитализировали с многочисленными ожогами кожи.
Пострадавших госпитализировали с многочисленными ожогами кожи. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Харькова раздался взрыв. В результате двое строителей получили ранения.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв раздался около 6:00 15 декабря. Это произошло на трассе "Киев-Харьков-Довжанский".

Подробности

Известно, что место взрыва – это не частный дом и не строительная площадка, это земельный участок на трассе "Киев-Харьков-Довжанский".

"Там организация планирует построить складские помещения, они огородили этот участок... Наверное, грелись в вагончике, и это произошло", – предположил глава Песочинской общины (на территории которой произошел взрыв) Олег Чернобай.

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Что с ранеными

Травмированные находятся в ожоговом отделении Харьковской городской больницы скорой помощи, сказал Общественному директору Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

"64 года одному, он экскаваторщик. Там до 60% ожогов второй-третьей степени: лицо, руки и ноги. И 43-летний, там ожоги первой-второй степени, тоже голени, лицо, руки – до 40%", – сказал Забашта.

Мощный взрыв прогремел в Новой Одессе

В Новой Одессе Николаевской области прогремел мощный взрыв. Его причиной стала утечка газа. Эпицентр был на верхнем этаже – в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу, как и женщина, проживавшая этажом ниже.

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Еще четыре человека вытаскивали из-под завалов спасатели, одного из них с травмами доставили в больницу.

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