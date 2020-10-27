Вброс бюллетеней, незаконная "распаковка" и посторонние на участках: подсчеты результатов выборов в регионах

В Днепропетровской области на некоторых участках и избирательных округах выборы могут признать несостоявшимися

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА, которые следили за выборами, продолжают сообщать о нарушениях на избирательных участках.

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Так, в понедельник, 26 октября, во второй половине дня в помещении Васильковской городской ТИК в Киеве произошел конфликт. Наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал очереди из представителей местных участковых избирательных комиссий, которые не могли сдать документацию. А председатель ТИК и системный администратор исчезли.

"По словам членов ТИК, системный администратор отмечал, что не может работать, ведь электронная система подсчета голосов не работает, а позже получил телефонный звонок, после которого сказал, что ему позвонили и сообщили об увольнении с должности сисадмина комиссии. Кто именно совершил звонок – неизвестно, но сисадмин покинул помещение Васильковской городской ТИК. Члены ТИК, которые остались в зале заседаний, начали звонить системному администратору и подчеркивать, чтобы он прибыл в ТИК. В телефонном разговоре он обещал прибыть через 5-10 минут, однако так и не появился", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что на заседании отсутствует и председатель городской ТИК, и никто из присутствующих не знает, где она. Комиссия приняла решение назначить главу заседания. На место происшествия вызвали полицию.

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В Тернопольской области наблюдатели ОПОРЫ фиксировали процедурные нарушения, попытки выдачи бюллетеней без паспорта, недопуск наблюдателя на заседание УИК, публичное уничтожение бюллетеня. УИК села Онишковцы получила бюллетени с номером другого участка, поэтому дважды приостанавливала процедуру голосования.

А выборы в Днепропетровской области прошли без существенных нарушений, но на некоторых участках и избирательных округах выборы могут признать несостоявшимися из-за невнимательности комиссий и ошибки при печати бюллетеней.

В Николаеве территориальные избирательные комиссии отправляли УИК на уточнение из-за исправлений, пустых граф, неправильно указанных цифр в протоколах, а также из-за нарушения требований транспортировки избирательной документации.

В Одесской области участковой комиссии позволили исправить протокол просто во время заседания ТИК, что является нарушением. Инцидент произошел на избирательном участке №511509.

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Кроме того, Соломенская, Шевченковская, Подольская и Печерская ТВК в Киеве вопреки избирательному законодательству прервали непрерывные заседания, которые должны продолжаться до установления итогов голосования. Киевской городской ТИК об этих случаях неизвестно.

А на избирательном участке №321434, что в Ирпене Киевской области, заместитель председателя комиссии зафиксировала вероятный вброс бюллетеней в избирательную урну. Для установления всех событий на место вызвали полицию, подсчет голосов прекратили.

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Также в Киевской области ОПОРА снова обнаружила открытые спецпакеты с избирательной документацией, которые привезли в ТИК члены избирательных комиссий.

На Закарпатье в день голосования на отдельных избирательных участках члены УИК выдавали избирателям бюллетени без предъявления паспорта, а в селе Подвиноградов избирателей вероятно подвезли к двум избирательным участкам. Отдельные УИК приехали в помещение ТИК, прихватив с собой печати, которые должны храниться в сейфе.

В Хмельницкой области в день выборов наблюдатели не фиксировали существенных проблем, нестандартных ситуаций, не было физических столкновений. Характерным признаком дня голосования стали очереди на участках.

"Очевидно, это связано с новой избирательной системой, ведь члены комиссии должны правильно выдать 4 бюллетеня, а избиратели их заполнить", – говорится в сообщении.

Среди нарушений, которые фиксировали в день выборов: заблаговременное начало голосования, посторонние лица на участках, попытка проголосовать по фото паспорта в телефоне, "наборы для безопасного голосования" с фамилией кандидата на упаковке.

Также наблюдатели Гражданской сети ОПОРА в Ковеле Волынской области зафиксировали, как члены двух УИК, вероятно, вносили изменения в избирательной документации не на участках, а в здании, где находится Ковельская ТИК и на скамейке в парке.

Ранее мы сообщали, что Украина запретила въезд двум чиновникам из Венгрии, которые вмешивались в выборы на Закарпатье.

Также напомним, наблюдатели ОБСЕ оценили местные выборы в Украине.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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