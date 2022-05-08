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Вечная память павшим в борьбе против людоедских режимов гитлера-путина – Арсений Яценюк в День памяти жертв Второй мировой

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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8 мая, 12:44
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День памяти и примирения – памятный день в Украине, который отмечается 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии
Арсений Яценюк вспомнил о погибших во время Второй мировой войны. Фото: коллаж "Сегодня"
Арсений Яценюк вспомнил о погибших во время Второй мировой войны. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр в 2014-2016 годах Арсений Яценюк почтил память погибших во Второй мировой войне, а также жертв войны России против Украины.

"Первый май за последние почти восемьдесят лет, когда под вражескими бомбами гибнут целые украинские города, миллионы наших людей вынуждены покинуть родные дома. Первый май, когда прошлое Второй мировой войны и нынешней войны звучат для украинцев одинаково – разрывами снарядов, ревом танков, геббельсовщиной-скабеевщиной, гулом сирен, криком и болью от ран и потерь", – написал он на своей странице в Facebook.

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Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН 8 мая определен Днем памяти всех жертв Второй мировой войны.

"Мы помним... Склоняем головы перед героизмом украинцев, которые ценой собственной жизни останавливали нацизм XX века, как и перед героизмом украинцев, останавливающих рашистскую путинскую чуму века XXI. Вечная слава украинским героям. Вечная память павших на полях боев в борьбе против людоедских режимов гитлера-путина. "Победили нацистов – победим и рашистов"", – подытожил Яценюк.

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