Вечно исчезающий Чаус и мера пресечения Медведчуку – главные новости СЕГОДНЯ

В пятницу страна обсуждала борьбу НАБУ с СБУ за судью Чауса, жалобу нардепа Виктора Медведчука на домашний арест и санкции СНБО против трех известных контрабандистов

День Медведчука, Чауса и Остащенко / Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 30 июля, украинцы внимательно следили за поимкой, а потом поисками неуловимого судьи Николая Чауса. Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении командующего Медицинскими силами ВСУ, которым оказалась женщина. А газоснабжающие компании опубликовали августовские ценники на "голубое топливо".

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"Сегодня" предлагает вам познакомиться с самыми резонансными новостями уходящего дня.

Так где же Чаус?

Утром агентство Цензор.НЕТ со ссылкой на свой источник сообщило, что похищенный в Молдове в начале апреля экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области. Через пару часов в Facebook Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что по состоянию на 15:30 судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили. Адвокат судьи, задержанного сотрудниками НАБУ 9 августа 2016 года при получении взятки в $150 000, ожидал, что его клиента повезли в Высший антикоррупционный суд для избрания ему меры пресечения. Однако вечером выяснилось, что Чаус может находиться на территории главного офиса СБУ, откуда его пытаются заполучить агенты НАБУ.

И снова в четырех стенах

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Медведчук снова в суде. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу народного депутата Виктора Медведчука на продление ему домашнего ареста. В прошлый раз суд не смог даже взяться за его жалобу, поскольку материалы дела поступили слишком поздно и судья не успела с ними ознакомиться. Теперь суд изучил документ и оставил без изменения меру пресечения для Медведчука – он остается под домашним арестом до 7 сентября.

Корреспондент "Сегодня" вел прямую трансляцию из зала суда.

Мы стали ближе к НАТО

Реклама Министр обороны Украины определился с кандидатурой командующего Медицинскими силами ВСУ

В тренде На СНБО рассмотрят новые санкции против режима Лукашенко

Министр обороны Андрей Таран определился с кандидатом на пост командующего Медицинскими силами ВСУ. Впервые в истории Украины командующим стала женщина – полковник медслужбы, главный инспектор Главной инспекции Минобороны Татьяна Остащенко. Татьяне Остащенко 46 лет. Она родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего и продолжила семейную династию военных. Больше о новом командующем в материале "Сегодня".

Сколько украинцы заплатят за газ в августе

Газоснабжающие компании опубликовали августовские ценники на "голубое топливо". Базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных, сообщается на портале "ГазПравда". Согласно информации, как и три предыдущих месяца, в августе годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

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Редакция "Сегодня" собрала для вас перечень компаний, которые берегут кошельки украинцев.

В деле убитой девочки появился мужчина

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Погибшая девочка и подозреваемый. Коллаж "Сегодня"

Мать 13-летнего подростка, которого подозревают в умышленном убийстве шестилетней Мирославы в Старом Салтове под Харьковом, рассказала неофициальные подробности дела. По ее словам, во время прогулки его сына Богдана с Мирославой Третяк с ними был третий – неизвестный мужчина. Об этом женщина рассказала местным СМИ. Однако полиция Харьковщины этот факт отрицает.

СНБО опять взялся за контрабандистов

Во время выездного заседания Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение ввести санкции против трех контрабандистов и нескольких компаний. Санкции вводятся в отношении гражданина Германии Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца. Об этом сообщил в ходе брифинга секретарь ведомства Алексей Данилов.