Великі аптечні знижки вже стартували

Раді повідомити, що аптеки під фармбрендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" та "Благодія" проводять всеукраїнську акцію "Від гвинта" зі знижками до -40%*. Старт акції відбувся 1 вересня, а завершиться вона 15 жовтня.

Вересень — час змін, неофіційний Новий рік! Тож ми кажемо "Від гвинта" та кличемо вас із собою у новий сезон знижок! Завітайте в роботизовані аптеки та отримайте до -40% на безрецептурні препарати, медичні вироби, дієтичні добавки та засоби гігієни. Повний список акційних пропозицій можна запитати у провізорів.

Осіння акція передбачає товари, які актуальні саме в цей сезон. Літо скінчилось за календарем, але теплі дні ще не залишають Україну. В цей перехідний період однаково важливими є ліки, як від алергії, так і від застуди та нежиті. Засоби для догляду за носовою порожниною також можна придбати зі знижками. В акційних пропозиціях ви знайдете й препарати від кашлю та болю в горлі.

Не забули роботизовані аптеки й про тих, хто є метеозалежним – відчуває дискомфорт у м'язах та суглобах, страждає від спазматичного болю під час зміни погодних умов. Для таких людей передбачено таблетки, капсули та мазі. Не обмежуйте себе в русі!

Осінь багата й на гастрономічні забаганки. А роботизовані аптеки щедрі на препарати, що дозволять усунути наслідки будь-яких гастротурів. Ліки проти отруєння та для підтримки печінки — все це можна купити зі знижками до -40%.

Традиційно фармбренди дбають про малюків та матусь. Акція "Від гвинта" пропонує широкий асортимент дитячого харчування: молочних та безмолочних сумішей, каш і дитячих пюре. Зі знижкою можна придбати й підгузки та трусики. Для матусь є засоби для догляду та гігієни.

Вітамінні комплекси допоможуть подолати старт навчального процесу та пригніченість у похмурі дні. Купіть їх зі знижкою для усієї родини — і для себе, і для дитини та залишайтесь активними й здоровими за будь-яких умов. Поспішайте поповнити аптечку із вигодою для себе!

Роботизовані аптеки цінують кожну мить життя та поважають ваш час! Тож, щоб не витрачати дорогоцінні хвилини у черзі на касі, зробіть замовлення** за номером "5900", поки ви в дорозі. Вам залишиться тільки зайти в обрану аптеку та розрахуватись за покупку.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місцях продажу.

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