Венедиктова договорилась в Страсбурге о дальнейшей поддержке реформ прокуратуры

Результатом визита в ЕС генерального прокурора Украины станет совместная работа по реформированию органа надзора

Генпрокурор поблагодарила Совет Европы за помощь в трансформациях нашей прокуратуры / Коллаж "Сегодня"

Совет Европы продолжит поддерживать украинскую прокуратуру в ее реформировании. Такое заверение сделала Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич во время встречи с Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой в Страсбурге, где она находится в рамках рабочего визита.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

Реклама

Международная практика

Генпрокурор поблагодарила Совет Европы за помощь в трансформациях украинских правоохранительных институтов и внедрении лучших международных практик. В частности, за содействие в разработке первой в истории Стратегии развития прокуратуры, участие в выработке Концепции развития уголовной юстиции и органов правопорядка и экспертной поддержке ряда законодательных инициатив.

"Офисом Генерального прокурора совместно с международными партнерами, в частности при поддержке Совета Европы, разработаны проект нового Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров и другие важные документы, а также проводится работа над усовершенствованием дисциплинарной процедуры. Это репутационный указатель для прокуроров. Общество хочет видеть прокуратуру честной, независимой и эффективной. Украинская прокуратура открыта к сотрудничеству и перенятия опыта. Организация европейского образца – амбициозная цель, к которой мы уже уверенно шагаем", – поделилась Генеральный прокурор.

Реклама

Стороны обсудили тему активизации борьбы с коррупцией, а Ирина Венедиктова рассказала также о других важных направления развития и работы органов прокуратуры Украины. В частности, о расширении практики специализации прокуроров на приоритетных сферах: расследовании военных преступлений, противодействия киберпреступности, защите окружающей среды, борьбе с домашним насилием.

Новые структуры и диджитализация