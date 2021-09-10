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Венедиктова договорилась в Страсбурге о дальнейшей поддержке реформ прокуратуры

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 сентября, 20:50
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Результатом визита в ЕС генерального прокурора Украины станет совместная работа по реформированию органа надзора
Генпрокурор поблагодарила Совет Европы за помощь в трансформациях нашей прокуратуры / Коллаж "Сегодня"
Генпрокурор поблагодарила Совет Европы за помощь в трансформациях нашей прокуратуры / Коллаж "Сегодня"

Совет Европы продолжит поддерживать украинскую прокуратуру в ее реформировании. Такое заверение сделала Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич во время встречи с Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой в Страсбурге, где она находится в рамках рабочего визита.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

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Международная практика

Генпрокурор поблагодарила Совет Европы за помощь в трансформациях украинских правоохранительных институтов и внедрении лучших международных практик. В частности, за содействие в разработке первой в истории Стратегии развития прокуратуры, участие в выработке Концепции развития уголовной юстиции и органов правопорядка и экспертной поддержке ряда законодательных инициатив.

"Офисом Генерального прокурора совместно с международными партнерами, в частности при поддержке Совета Европы, разработаны проект нового Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров и другие важные документы, а также проводится работа над усовершенствованием дисциплинарной процедуры. Это репутационный указатель для прокуроров. Общество хочет видеть прокуратуру честной, независимой и эффективной. Украинская прокуратура открыта к сотрудничеству и перенятия опыта. Организация европейского образца – амбициозная цель, к которой мы уже уверенно шагаем", – поделилась Генеральный прокурор.

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Стороны обсудили тему активизации борьбы с коррупцией, а Ирина Венедиктова рассказала также о других важных направления развития и работы органов прокуратуры Украины. В частности, о расширении практики специализации прокуроров на приоритетных сферах: расследовании военных преступлений, противодействия киберпреступности, защите окружающей среды, борьбе с домашним насилием.

Новые структуры и диджитализация

  • В августе стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова провела первое заседание Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, созданного при Офисе генпрокурора.
  • В мае стало известно, что в Украине хотят ввести электронное уголовное производство. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что речь идет об автоматизации и оптимизации досудебного расследования.
  • Ранее представитель президента в Конституционном суде, нардеп из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский рассказывал о главном преимуществе "суда в смартфоне".

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