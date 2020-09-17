Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко по итогам расследования НАБУ

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко. Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники. Сообщается, что подозрение относится к "совершению преступлений, зафиксированных НАБУ".

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"Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", – пишет Лещенко в своем Telegram.

Позже эту информацию подтвердила в своем Facebook и сама Венедиктова.

"Я приняла решение и, соответственно – одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Благодарна прокурорам САП за качественную подготовку дела и умение в сжатые сроки анализировать сложные материалы", – написала она.

При этом генеральный прокурор заявила о "нулевой толерантности" к попыткам повлиять на ее решение путем информационных атак и манипуляций. Она подчеркнула, что на фоне приближения местных выборов остается вне политики.

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"У правонарушения нет политических особенностей или иммунитетов, нет и точка. Общая цель – жесткая реакция на коррупцию во власти", – отметила глава ОГП.

Напомним, депутат Верховной Рады по 211-му мажоритарному округу Киева и глава подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Александр Юрченко подозревается детективами НАБУ в коррупции и взяточничестве. Ранее "Слуга народа" Александр Качура сообщал, что Юрченко добровольно напишет заявление на выход из фракции "Слуга народа".

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